Yunanistan’daki skandalın perde arkası! ‘Asker Selamı’ için siyasi baskı yapıldı…

2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup son maçında Türkiye’nin Belçika’yı 33-24 mağlup ettiği karşılaşma sonunda oyuncularımız asker selamı vererek Mehmetçiğe destek mesajı vermişti.

O görüntülerin ardından Olympiakos Hentbol Takımı, resmi siteden yaptığı açıklama ile Türk hentbolcu Durmuş Ali Tınkır’ın sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Aynı şekilde bir başka Yunan takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul için de bir resmi açıklama yapılmış ve konunun araştırıldığı ifade edilmişti.

YUNANİSTAN HENTBOL FEDERASYONU İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Yunanistan’dan gelen tepkiler ve haberler üzerine Türkiye Hentbol Federasyonu konuyla ilgili Yunanistan Federasyonu ile iletişime geçti. Milli oyuncularımızın karşı karşıya kaldığı durum ile ilgili bilgi alınan Yunanistan Hentbol Federasyonu yetkilileri yaşananların ülkedeki siyasi baskıdan kaynaklandığını ifade etti.

SİYASİ MESAJ OLARAK ÇARPITILDI

Milli oyuncularımızın asker selamı verdiği Belçika maçının 28 Ekim tarihinde oynanması ve bu tarihin Yunanistan’da resmi bayram olarak kutlanması nedeniyle verilen selam bir siyasi mesaj olarak çarpıtıldı. Yunanlı siyasiler de görüntüler üzerine Yunan Federasyonu’na baskı yaparak yaptırım uygulanmasını istedi. Konuyla ilgili Olympiacos Kulübü’nden bilgi alan Yunanistan Hentbol Federasyonu yetkilileri gelen tepkiler nedeniyle Durmuş Ali Tınkır için yaptırım uygulanmasını talep etti.

AEK YUNUS ÖZMUSUL’A SAHİP ÇIKTI

Aynı baskı AEK takımında oynayan Yunus Özmusul içinde yapıldı. Ancak Yunanistan’da bazı art niyetli kişilerce siyasi ve politik bir duruma çevrilmek istenen bu olay karşısında AEK kulübü Yunus’a sahip çıktı. Teknik heyet, yönetim ve takım arkadaşlarının desteğini alan Yunus Özmusul için herhangi bir yaptırım uygulanmadı ve oyuncunun hassas durum ile ilgili sessiz kalması istendi.

28 EKİM OHİ BAYRAMI NEDİR?

28 Ekim her yıl gerek Yunanistan'da gerekse de Güney Kıbrıs ve dünya üzerinde Yunan toplulukların bulunduğu bir çok yerde OHİ Bayramı olarak kutlanıyor. İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde Yunanistan toprakları Nazi ülkeleri başta olmak üzere tacize uğramaktaydı. Ve o dönemde İtalyan diktatör Benito Mussolini, Yunanistan'a göz dağı vererek karşı koymadan teslim olmalarını söylemekteydi. Ülkenin gerek mali gerekse de askeri donanım olarak fazla güçlü olmaması masadaki “teslim olma” seçeneğini güçlendiriyordu.

Fakat o dönem Yunanistan'ın diktatör lideri Giannis Metaksas 28 Ekim 1940 tarihinde İtalyan Büyükelçinin kendisine ilettiği Arnavutlukta’ki İtalyan askerlerinin Yunanistan’a girmesi konusundaki ültimatomuna karşı resmi bir dille bu teklifi reddetti. Bir diğer anlamda “Hayır” demiş oldu. İşte o günden bu yana her 28 Ekim, Yunanların resmi bayramı olarak kutlanmaktadır.

DURMUŞ ALİ TINKIR KİMDİR?

17 Mart 1994 yılında Konya’da dünya geldi. Konya Selçuk altyapısından yetişen Durmuş Ali daha sonra Selka Eskişehir hentbol takımına transfer oldu burada yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Tınkır Ali milli takıma yükselme başarısı yakaladı. Milli takımdan ise Yurt dışına transfer oldu. Yunanistan’ın Olympiakos takıma transfer olan Durmuş Ali yaptığı asker selamından sonra takımdan ayrıldı. Şimdi ki durağı ise henüz açıklanmadı.