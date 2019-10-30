SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… ABD’de Türkiye karşıtı iki karar peş peşe alındı
Yunanistan’da skandal! Asker selamı veren milli sporcularımıza…
Diğer

Yunanistan’da skandal! Asker selamı veren milli sporcularımıza…

Olympiakos Hentbol Takımı, asker selamı verdiği için milli oyuncu Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmesini feshederken AEK'te forma giyen Yunus Özmusul da kadro dışı bırakıldı.

30 Ekim 2019 08:07

Asker selamı verdiği için sorun yaşayan sporcular kervanına komşu ülke Yunanistan’da forma giyen milli hentbolcularımız Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul da eklendi.

Yunanistan ekibi Olympiakos, A Milli Hentbol Milli Takımımız’ın önemli oyuncularından Durmuş Ali Tınkır’ın sözleşmesini milli maçta asker selamı verdiği için feshetti.

Yunanistan’ın AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul da asker selamı verdiği için kadro dışı bırakıldı. İki kulüp de konuyla ilgili resmi açıklamada bulundu.

BELÇİKA MAÇINDA ASKER SELAMI VERMİŞLERDİ

Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup son maçında Türkiye’nin Belçika’yı 33-24 mağlup ettiği karşılaşma sonunda asker selamı vermişti.

DURMUŞ ALİ TINKIR KİMDİR?

17 Mart 1994 yılında Konya’da dünya geldi. Konya Selçuk altyapısından yetişen Durmuş Ali daha sonra Selka Eskişehir hentbol takımına transfer oldu burada yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Tınkır Ali milli takıma yükselme başarısı yakaladı. Milli takımdan ise Yurt dışına transfer oldu. Yunanistan’ın Olympiakos takıma transfer olan Durmuş Ali yaptığı asker selamından sonra takımdan ayrıldı. Şimdi ki durağı ise henüz açıklanmadı.

Son güncelleme 08:07 | 30 Ekim 2019
Durmuş Ali Tınkır hentbol Yusuf Özmusul
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
01/11/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
Konyaspor
02/11/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR