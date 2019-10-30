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WTA Finalleri’nde şok sakatlık! Maçı yarıda bıraktı…
Tenis

WTA Finalleri’nde şok sakatlık! Maçı yarıda bıraktı…

WTA Finalleri'nde Mor Grup'ta Elina Svitolina, Simona Halep'i 7-5 ve 6-3'le yenerken, grubun diğer maçında Bianca Andreescu, Karolina Pliskova ile karşılaştığı mücadelede sol dizinden sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı.

30 Ekim 2019 18:38

WTA tarafından düzenlenen WTA Finalleri’nin 4. gününde Elina Svitolina, Simona Halep’i 2-0 yenerken, Bianca Andreescu, Karolina Pliskova ile karşılaştığı mücadelede sol dizinden sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı. Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 4. gününde, Mor Grup karşılaşmaları oynandı. Turnuvaya 8 numaralı seribaşı olarak gelen son şampiyon Elina Svitolina ile Wimbledon şampiyonu 5 numaralı seribaşı Simona Halep karşılaştı. Svitolina, 1 saat 39 dakika süren maçta 7-5 ve 6-3’lük setlerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Andreescu yarıda bıraktı

Gruptaki diğer maç ise bu yılın ABD Açık şampiyonu Bianca Andreescu ile 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova’yı karşı karşıya getirdi. Pliskova’nın 6-3 önde bitirdiği ilk sette sol dizinden sakatlanan Andreescu, ilk seti bitirse de ikinci sete çıkmadı. Gruplarda ilk iki sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek. 29 Ekim 2019 WTA Finalleri`nde 3. gün sona erdi WTA Finalleri Kırmızı Grup`ta Kiki Bertens, Ashleigh Barty`yi, Belinda Bencic de Petra Kvitova`yı 2-1 yendi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:38 | 30 Ekim 2019
Bianca Andreescu Elina Svitolina Karolina Pliskova Simona Halep WTA WTA Finalleri'
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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