Türkiye Kupası maç programı: Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var?

Türkiye Kupası’nda bu hafta 4. tur maçları oynanıyor. Günün en dikkat çekici maçı ise Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe olacak. İşte Türkiye Kupası’nda günün fikstürü…

TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ

30 Ekim Çarşamba:

13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)

13.30 Payasspor-Manisa Futbol Kulübü (Payas İlçe)

13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)

14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)

14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)

20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Mersin)

31 Ekim Perşembe:

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)

13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)

TÜRKİYE KUPASI 29 EKİM MAÇ SONUÇLARI

Altınordu-Amed Sportif: 3-1

1074 Çankırı-Çaykur Rizespor: 1-3

Hekimoğlu-Menemenspor: 3-0

Niğde Anadolu-Antalyaspor: 2-3 (pen)

Eyüpspor-Konyaspor: 1-0

Altay-Görelespor: 1-0

Adanaspor-Diyarbekirspor: 3-0

Alanyaspor-İnegölspor: 3-0