Türkiye Kupası maç programı: Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var?

Türkiye Kupası’nda bu hafta 4. tur maçları oynanıyor. Günün en dikkat çekici maçı ise Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe olacak. İşte Türkiye Kupası’nda günün fikstürü…
TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ
30 Ekim Çarşamba:
13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)
13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)
13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)
13.30 Payasspor-Manisa Futbol Kulübü (Payas İlçe)
13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)
14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)
14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)
18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)
20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Mersin)
31 Ekim Perşembe:
13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)
13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)
14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)
20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)
TÜRKİYE KUPASI 29 EKİM MAÇ SONUÇLARI
Altınordu-Amed Sportif: 3-1
1074 Çankırı-Çaykur Rizespor: 1-3
Hekimoğlu-Menemenspor: 3-0
Niğde Anadolu-Antalyaspor: 2-3 (pen)
Eyüpspor-Konyaspor: 1-0
Altay-Görelespor: 1-0
Adanaspor-Diyarbekirspor: 3-0
Alanyaspor-İnegölspor: 3-0