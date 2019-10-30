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Türkiye Kupası maç programı: Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası maç programı: Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var?

Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı dün oynanan maçlarla başladı. Türkiye Kupası'nda bugün de birçok takım ter dökecek. Peki Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte Türkiye Kupası 30 Ekim maç programı...

30 Ekim 2019 09:16

Türkiye Kupası’nda bu hafta 4. tur maçları oynanıyor. Günün en dikkat çekici maçı ise Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe olacak. İşte Türkiye Kupası’nda günün fikstürü…

TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ

30 Ekim Çarşamba:

13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)

13.30 Payasspor-Manisa Futbol Kulübü (Payas İlçe)

13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)

14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)

14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)

20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Mersin)

31 Ekim Perşembe:

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)

13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)

TÜRKİYE KUPASI 29 EKİM MAÇ SONUÇLARI

Altınordu-Amed Sportif: 3-1

1074 Çankırı-Çaykur Rizespor: 1-3

Hekimoğlu-Menemenspor: 3-0

Niğde Anadolu-Antalyaspor: 2-3 (pen)

Eyüpspor-Konyaspor: 1-0

Altay-Görelespor: 1-0

Adanaspor-Diyarbekirspor: 3-0

Alanyaspor-İnegölspor: 3-0

Son güncelleme 09:16 | 30 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
01/11/2019 - 20:30
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Caykur Rizespor
Konyaspor
02/11/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
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