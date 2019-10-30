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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri
Süper Lig

TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

30 Ekim 2019 12:23

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

2 Kasım Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Altay: Ramazan Keleş

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kadir Sağlam

16.30 Adanaspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

3 Kasım Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Giresunspor: Mert Güzenge

16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor: Yasin Kol

16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka

19.00 Altınordu-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu

4 Kasım Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Erkan Özdamar

Son güncelleme 12:23 | 30 Ekim 2019
tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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