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Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe’nin kupa maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe’nin kupa maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe bugün Türkiye'nin köklü kulüplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Fenerbahçe Tarsus İdman Yurdu maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye Kupası'nda günün dikkat çeken maçının saati ve kanalı...

30 Ekim 2019 09:46

Mersin temsilcisi Tarsus İdman Yurdu ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda, kazanan takım bir üst tura çıkacak. Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

TARSUS İDMAN YURDU FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı bugün 20:30'da başlayacak ve Aspor ekranlarından yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI 29 EKİM MAÇ SONUÇLARI

Altınordu-Amed Sportif: 3-1

1074 Çankırı-Çaykur Rizespor: 1-3

Hekimoğlu-Menemenspor: 3-0

Niğde Anadolu-Antalyaspor: 2-3 (pen)

Eyüpspor-Konyaspor: 1-0

Altay-Görelespor: 1-0

Adanaspor-Diyarbekirspor: 3-0

Alanyaspor-İnegölspor: 3-0

Son güncelleme 10:18 | 30 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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