CANLI | Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe (İkinci yarı oynanıyor) | Ziraat Türkiye Kupası

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe canlı! Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Üçüncü turda girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği’ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselen TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu, kupa macerasına bu turda başlayan Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da. Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

GOL! Dk. 70: Kornerde savunma topu ceza sahası dışına çevirdi, Tolgay seken topa düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlara gitti.

GOL! Dk. 53: Tarsus İdman Yurdu, Çağrı Yağız ile 2-1’i buldu. Kaleci Altay’ın pas hatasında araya giren Ali Yavuz, bomboş durumdaki Çağrı’yı gördü. Çağrı da topu boş ağlara gönderdi.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 45: İlk yarı sona erdi.

GOL! Dk. 28: Alper Potuk’un şutunda savunma araya girdi ancak top Deniz Türüç’ün önüne düştü. Deniz topu boş ağlara yolladı.

GOL! Dk. 16: Kornerde gelen ortada Sadık Çiftpınar düzgün bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

Dk. 2: Ferhat’ın serbest vuruşu savunmaya çarptı, yükseklik kazanan topu Altay kornere çeldi.

Dk. 1: Maç başladı!

TARSUS İDMAN YURDU FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Mersin Stadyumu

SAAT: 20.30

HAKEM: Atilla Karaoğlan

YAYIN: A Spor

TARSUS İDMAN YURDU FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

TARSUS İDMAN YURDU: Anıl, Yakup, Aytaç, Sefa, İbrahim, Erkam, Mert, Ferhat, Çağrı Yağız, Ali Yavuz, Artun

TEKNİK DİREKTÖR: Ergün Penbe

FENERBAHÇE: Altay, Murat, Rami, Sadık, Isla, Tolgay, Alper, Deniz, Tolga, Zajc, Mevlüt

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

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