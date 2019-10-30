Süper Lig’in 9. haftası 3 teknik direktör gönderdi!

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 9. haftası 3 ayrılığı da beraberinde getirdi. 9. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla, Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna aldıkları mağlubiyetten sonra görevinden ayrıldı.

SAMET AYBABA

Hikmet Karaman'ın gidişiyle ligin 8. haftasında Kayserispor ile anlaşmaya varan Samet Aybaba, sarı-kırmızılıların başında iki hafta kaldı. Deneyimli çalıştırıcı, Kayserispor ile ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, ikinci haftada Malatya deplasmanından aldığı 4-0'lık mağlubiyet ile Kayseri macerasını noktalamış oldu.

MUSTAFA KAPLAN

Süper Lig'e bu yıl gelen Gençlerbirliği'nde ise sezon başından bu yana teknik direktörlük koltuğunda Mustafa Kaplan oturuyordu. 52 yaşındaki teknik adam, kırmızı-siyahlılarla birlikte 9 haftada tek galibiyete imza atabildi. Başkent ekibinin ligin 9. haftasında sahasında aldığı Denizlispor mağlubiyeti ile Mustafa Kaplan da 9. haftanın bitiminde ayrılığını açıklayan isim oldu.

TAMER TUNA

Süper Lig'deki ikinci sezonunu geçiren İzmir ekibi Göztepe'de Tamer Tuna dönemi de 9. haftanın bitiminde kapandı. Sarı-kırmızılı ekibin başına ikinci kez getirilen Tuna, son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerin ardından görevinden ayrıldığını duyurdu.