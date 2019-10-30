Süper Lig’de 10. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 10. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelirken mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Lider Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaşmasını Mete Kalkavan; Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini Cüneyt Çakır ve Kayserispor-Fenerbahçe maçını da Arda Kardeşler yönetecek.
1 KASIM CUMA
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor / Abdulkadir Bitigen
2 KASIM CUMARTESİ
15.00 Konyaspor-Gençlerbirliği / Volkan Bayarslan
17.30 Alanyaspor-Başakşehir / Mete Kalkavan
17.30 Trabzonspor-Göztepe / Fırat Aydınus
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş / Cüneyt Çakır
3 KASIM PAZAR
14.00 Denizlispor-Sivasspor / Zorbay Küçük
16.30 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor / Halis Özkahya
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe / Arda Kardeşler
4 KAZIM PAZARTESİ
20.00 Ankaragücü-Gaziantep FK / Halil Umut Meler