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Süper Lig’de 10. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig

Süper Lig’de 10. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

30 Ekim 2019 12:10

Süper Lig’in 10. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelirken mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Lider Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaşmasını Mete Kalkavan; Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini Cüneyt Çakır ve Kayserispor-Fenerbahçe maçını da Arda Kardeşler yönetecek.

1 KASIM CUMA

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor / Abdulkadir Bitigen

2 KASIM CUMARTESİ

15.00 Konyaspor-Gençlerbirliği / Volkan Bayarslan

17.30 Alanyaspor-Başakşehir / Mete Kalkavan

17.30 Trabzonspor-Göztepe / Fırat Aydınus

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş / Cüneyt Çakır

3 KASIM PAZAR

14.00 Denizlispor-Sivasspor / Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor / Halis Özkahya

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe / Arda Kardeşler

4 KAZIM PAZARTESİ

20.00 Ankaragücü-Gaziantep FK / Halil Umut Meler

Son güncelleme 12:10 | 30 Ekim 2019
süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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Galatasaray
01/11/2019 - 20:30
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Konyaspor
02/11/2019 - 15:00
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Gençlerbirligi
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