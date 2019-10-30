Süper Lig’de 10. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 10. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelirken mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Lider Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaşmasını Mete Kalkavan; Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini Cüneyt Çakır ve Kayserispor-Fenerbahçe maçını da Arda Kardeşler yönetecek.

1 KASIM CUMA

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor / Abdulkadir Bitigen

2 KASIM CUMARTESİ

15.00 Konyaspor-Gençlerbirliği / Volkan Bayarslan

17.30 Alanyaspor-Başakşehir / Mete Kalkavan

17.30 Trabzonspor-Göztepe / Fırat Aydınus

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş / Cüneyt Çakır

3 KASIM PAZAR

14.00 Denizlispor-Sivasspor / Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor / Halis Özkahya

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe / Arda Kardeşler

4 KAZIM PAZARTESİ

20.00 Ankaragücü-Gaziantep FK / Halil Umut Meler