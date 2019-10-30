Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı’na çağrıldı

Hollanda’nın EURO 2020 Elemeleri C Grubu’nda oynanacağı Kuzey İrlanda ve Estonya müsabakalarının kamp kadrosu belli oldu. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, 28 kişilik kadroya Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel’i de aldı.

Turuncular, grupta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucu topladığı 15 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.

Hollanda Milli Takımı’na çağrılan futbolcular şöyle:

“Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Calvin Stengs (AZ), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Joel Veltman (Ajax), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Stefan de Vrij (Internazionale), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) ve Jeroen Zoet (PSV).”