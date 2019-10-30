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Ralli sezonu Bursa’da kapanacak
Motor Sporları

Ralli sezonu Bursa’da kapanacak

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7'nci ve son yarışı olan 44. Yeşil Bursa Rallisi, 58 otomobil ve 116 sporcunun katılımıyla 1 Kasım'da başlayacak.

30 Ekim 2019 14:14

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 7’nci ve son yarışı, Bursa Otomobil Sporları Kulübünün (BOSSEK) ev sahipliğinde 1-3 Kasım’da gerçekleştirilecek.

44. Yeşil Bursa Rallisi, 58 otomobil ve 116 sporcunun katılımıyla Orhaneli-Keles bölgesindeki 114 kilometresi özel etap, toplam uzunluğu ise 453 kilometre olan asfalt zeminli parkurda koşulacak.

Nilüfer Belediyesi Halkevi önünde 1 Kasım’da gerçekleştirilecek start seremonisiyle başlayacak rallinin ilk gününde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde belirlenen Nilüfer Belediyesi seyirci özel etabı geçilecek.

Pilotlar, 2 Kasım sabahı Dağgüney, Firuz ve Harmanalanı etaplarını ikişer kez geçerek Sur Yapı Marka AVM Otoparkı’nda yer alan servis alanında günü tamamlayacak.

Organizasyonun son gününde ise sporcuları Uludağ eteklerinde zorlu bir mücadele bekleyecek. Soğukpınar ve Hüseyinalan etaplarını geçtikten sonra servise girecek yarışçılar, son olarak bu iki etabı tekrar geçerek Aloft Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda ralliyi tamamlayacak.

Son güncelleme 14:14 | 30 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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