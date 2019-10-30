Murat Sancak: ‘Hocamız görevinin başındadır’

Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde Teknik Direktör Uğur Tütüneker’in görevinden ayrılacağı yönünde haberler çıktığını ifade etti.

Sancak, “Bu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi zorlu maçlar öncesi takımımızın ve teknik heyetimizin konsantrasyonunu da etkilemektedir. Bu tarz hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ediyoruz. Adana Demirspor olarak tek amacımız birlik ve beraberlik içinde şampiyonluk hasretine son vermektir. Hocamız görevinin başındadır ve yönetim kurulu olarak kendisine güvenimiz tamdır. Takımımıza zarar vermek isteyenlere lütfen fırsat vermeyelim. Şu bilinsin ki; artık birilerinin istekleri ve yönlendirmesi beyhude çabalardır” dedi.