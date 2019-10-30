Milli güreşçi Osman Göçen dünya üçüncüsü!

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, Moğol rakibini mağlup etmeyi başardı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Lodovika Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, dünya üçüncüsü Moğol Gankhuyag Ganbaatar ile karşılaştı.

Rakibini 3-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Serbest stil 86 kiloda Osman Göçen ilk turda Filipinli James Blair’i 10-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Ukraynalı Demid Karachenko’yu 13-2 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Kanadalı Aleksandr Robert Moore’u 12-2 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükselmişti. Osman Göçen, yarı finalde dünya şampiyonu İranlı rakibi Kamran Ghorban Ghasempour’e 4-4 sayı puanıyla yenilmişti. Ramazan Sarı dünya üçüncüsü oldu U23 Dünya Güreş Şampiyonası`nda Amerika Birleşik Devletleri`nden Muhammed Mustafa McBryde`ı 8-3 yenen Ramazan Sarı, bronz madalya kazandı. İlgili Haberi Oku