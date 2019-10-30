Mehmet Demirkol: ‘Konunun Falcao ile falan alakası yok’

beIN Sports kanalında yayınlanan beIN Manşet programında Mehmet Demirkol, Galatasaray’ı değerlendirdi ve yapılması gerekenleri anlattı.

“Galatasaray’da Donk takıma girecek, Nzonzi’yi öne atacak, daha önde, daha bağlantı oyuncusu olacak. Bu takıma Taylan girecek, Adem girecek büyük ihtimalle. Galatasaray’da herkes şaşırmış, birbirine bakıyor. Galatasaray’da bir sistem varmış gibi durmuyor. Fatih Terim’in takımında nasıl sistem olmaz diyorlar? Geçmiyor oyunculara işte.”

“FALCAO YATMAYA GELMEDİ”

“Galatasaray’da oyuncular net mutsuzlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Falcao döner, yatmaya gelmedi, futbol oynamak istiyor. Hazır olduğunda sahada olmak ister, karakter olarak öyle bir karakter, yatacak bir karakter değil. Ama dışarıya gönderilen, ‘ağrım var, oynamam diyor’ mesajı nedir, onu bilemem.

Atiba, Caner, Elneny şaşırmış Galatasaray’a bakıyor, ne yapacaklar diye bakıyor. Galatasaray’da konu orta sahadan ibaret, burayı değişterek hoca. Konunun Falcao ile falan alakası yok. Herhangi bir hoca şunu görse, Fatih Terim bu takımın sportif direktörü olsa, Tudor’a ‘ne yapıyorsun abicim sen’ der.

Fatih Terim, Ocak ayını bekleyin dedi. Ben hocanın kredisi kolay kolay bitmez dedim. Fatih hoca Galatasaray’daki en kredili olan adam. Yönetimden de, saha içindekilerden de kredili. Belki Muslera ile aynı seviyededir. Muslera her sezona damga vuruyor. Başka güçlü bir karakter yok. Efsane bir başkan olsa, o zaman farklı olur. ”

“TERİM NEDEN BEKLİYOR, ANLAMADIM”

“Ben Fatih hocanın neden bu kadar beklediğini anlamıyorum, bir tutulma var. Milli Takım’da da benzer sorunlar yaşadı. Orada da giderken 4 önemli oyuncuyu götürmeyecekti. Sonra anlatamayacağını düşündü muhtemelen, problem çıktı. Bugün de 9. haftaya kadar bekledi. Belhanda oynamak istiyor gibi görünmüyor, sadece o değil, çok oyuncu var öyle. Kiralık oyuncuların çokluğu problem ama problem Nagatomo, Mariano değil. Pencere yok, sen çerçeveden bahsediyorsun.

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Bu adamlar orta sahada neden hareketlenmiyor, plan nedir, beklenen şey ne? Böyle bir oyun olmaz. Alan boşaltacaksın artık. Bu oyun topsuz oynanıyor, bunu görmüyor olabilir mi Fatih Terim? Merkezin mutlak olarak değişmesi lazım. Taylan şu takımda oynayamıyor olamaz. Adam girip tüm takımı değiştirecek demiyorum ama şurada formayı alır. Adem formayı alır. Şu sahneye kimsenin içeride bir şey söylememesi de enteresan. Birisi de gidip ne yapıyorsunuz ağabey demiyor kadrodan.

Merkezi değiştirdikten sonra, bu oyuncuların performansında çok değişiklik olacağını düşünüyorum. Bütün oyuncuları eleştirebilirsin ama Nagatomo ve Mariano için bilerek oynamıyorlar diyemezsin. Nagatomo’nun nabız problemi vardır ciğer rahatsızlığı geçirdiği için, ona bir şey diyemem ama çok net bir profesyonel olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Mariano, geçen sene şampiyonlukta ciddi katkısı olan bir oyuncu, bilmediğimiz bir problemi yoksa, öyle üzeri hemen çizilecek bir oyuncu değil.”

“DOĞRU BİR YÖNETİM TARZI DEĞİL”

“Aşil tendonundan sakat Falcao, böyle bir oyuncu oynayamaz değil mi? Doktorlar da diyorlar ki, oynamaz. Adamın da ağrıları var ve riske etmiyor. Profesyonel. Oynayabileceği her zaman sahada olduğu da bugüne kadar bilinen bir gerçek değil mi? Falcao bizim en önemli oyuncularımızdan biridir, çok ciddi yatırırımız, beklentilerimiz büyük, harıl harıl çalışıyor, biz de onu hazır olmadan riske etmek istemiyoruz diye açıklama yapılamıyor mu? Galatasaray niye sürekli bu sürüncemede? Ben sakat olduğuna eminim, oynar çünkü. Tanıdığımız, bildiğimiz Falcao çıkar, oynar. Bu niye anlatılmıyor? Kötü yönetim bu. Doğru bir yönetim tarzı değil bu. Başkan, başkan yardımcısı, yöneticiler… Hiçbiri yok ortada, sadece Fatih hoca açıklama yapıyor.”