Maradona’ya yedek kulübesinde taht!

Arjantin’de Maradona’nın takımı Gimnasia La Plata, Newell’s Old Boys’a konuk oldu…

Futbolculuk döneminde formasını giydiği kulüp olan Newell’s Old Boys’a rakip olan Maradona eski takımının stadında krallar gibi karşılandı.

Tıklım tıklım dolu tribünlerin ayakta alkışladığı efsane isim için maç öncesi koreografi düzenlendi ve günün hatırası olarak bir tablo hediye edildi.

Maradona’ya yapılan en büyük jest ise yedek kulübesinde oldu. Newell’s Old Boys kulübü Maradona’nın maçı rahat takip etmesi için özel bir koltuk hazırlattı. Taht görünümlü bu koltuk yedek kulübesi önüne konuldu.

Efsane isim hakemin ilk düdüğünde önce kendisi için hazırlatılan koltuğu imzaladı ve 90 dakika boyunca maçı bu koltukta oturarak takip etti.

Maçı Arjantinli efsanenin takımı Gimnasia La Plata 4-0 kazandı.