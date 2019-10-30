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Maradona’ya yedek kulübesinde taht!
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Maradona’ya yedek kulübesinde taht!

Arjantin Süper Lig'de Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata deplasmanda Newell's Old Boys'u 4-0 yendi. Dünya futbolunun efsane ismi Maradona için yedek kulübesi önüne koyulan taht görünümlü koltuk geceye damga vurdu.

SKOR DIŞ HABER 30 Ekim 2019 10:26

Arjantin’de Maradona’nın takımı Gimnasia La Plata, Newell’s Old Boys’a konuk oldu…

Futbolculuk döneminde formasını giydiği kulüp olan Newell’s Old Boys’a rakip olan Maradona eski takımının stadında krallar gibi karşılandı.

Tıklım tıklım dolu tribünlerin ayakta alkışladığı efsane isim için maç öncesi koreografi düzenlendi ve günün hatırası olarak bir tablo hediye edildi.

Maradona’ya yapılan en büyük jest ise yedek kulübesinde oldu. Newell’s Old Boys kulübü Maradona’nın maçı rahat takip etmesi için özel bir koltuk hazırlattı. Taht görünümlü bu koltuk yedek kulübesi önüne konuldu.

Efsane isim hakemin ilk düdüğünde önce kendisi için hazırlatılan koltuğu imzaladı ve 90 dakika boyunca maçı bu koltukta oturarak takip etti.

Maçı Arjantinli efsanenin takımı Gimnasia La Plata 4-0 kazandı.

Son güncelleme 11:35 | 30 Ekim 2019
arjantin Maradona
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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