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MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-2 Esenler Erokspor | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-2 Esenler Erokspor | Ziraat Türkiye Kupası

Gençlerbirliği Esenler Erokspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam etti. TFF 3. Lig ekibi Erokspor deplasmanda Süper Lig temsilcisini 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

30 Ekim 2019 20:53

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında TFF 3. Lig ekibi Esenler Erokspor, Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği’ni deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı.

25. dakikada Abdurrahman Kuyucu’nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Şahin Fıstıkçı’nın vuruşunda topu ağlara gitti: 0-1.

53. dakikada Şahin Fıstıkçı’nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Abdurrahman Kuyucu, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-2. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Esenler Erokspor, 5. tura yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Muhammet Yumak, Ali Can Alp

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Dk. 87 Rahmi Can Karadaş), Halil İbrahim Pehlivan, Bjarsmyr, Soner Dikmen (Dk. 59 Berat Özdemir), Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk. 59 İlker Karakaş), Diallo, Nadir Çiftçi, Seuntjens

Esenler Erokspor: Yaren Sözer, Sinan Morgil, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Burak Can Akıncı (Dk. 46 Bilal Mert Engin, Dk. 75 Alper Karaman), Efe Can Çölbekler, Orhan Gülle, Melih Kabasakal, Abdurrahman Kuyucu (Dk. 89 Eray Pazar), Şahin Fıstıkçı

Goller: Dk. 25 Şahin Fıstıkçı, Dk. 53 Abdurrahman Kuyucu (Esenler Erokspor)

Sarı kart: Dk. 36 Melih Kabasakal (Esenler Erokspor) 29 Ekim 2019 Süper Lig lideri Alanyaspor, Türkiye Kupası`nda hata yapmadı Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor, İnegölspor`u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 5. tura yükseldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:52 | 30 Ekim 2019
esenler erokspor Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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