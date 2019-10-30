İşte Millileri ‘asker selamı’ cezasından kurtaracak emsal! İsveç örneği…

A Milli Takım ve Başakşehir hakkında, futbolcuların asker selamı vermesi nedeniyle soruşturma başlatan UEFA'ya karşı yürütülecek hukuk mücadelesi netleşiyor.

TFF, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsveçli futbolcuların yaptığı asker selamını savunmasına ekleyecek. 2014'teki Fransa-İsveç play-off maçında, Fransız futbolcu Kurzawa, attığı gol sonrası İsveçli Guidetti'yi asker selamı vererek kızdırmıştı.

Bu golden 1 dakika sonra turu getiren golü atan Guidetti, Kurzawa'ya aynı şekilde asker selamı ile karşılık vermişti. İsveç, bir yıl sonra EURO U21 2015'in şampiyonu olunca kupa seremonisinde de aynı sevinci takımca tekrarlamış ve haklarında soruşturma açılmıştı.

UEFA'nın soruşturmasında ise ceza çıkmamıştı.

MÜFETTİŞ TANIDIK

UEFA’nın İrfan Can için görevlendirdiği müfettiş tanıdık bir isim çıktı: Jean Samuel Leuba. İsviçreli hukukçu, Trabzonspor'un 2011 şampiyonluğu ile ilgili talebini inceleyip reddetmişti. UEFA, konuyu, 16-E (Politik, ideolojik ve saldırgan mesaj) maddesine sokmak istiyor. Bu gerçekleşirse İrfan Can'a kınamadan men cezasına kadar karar verilebilir.

YARDIMCI’YA GÖNDERME

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın asker selamı veren İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma açmasına tepki gösterdi. Aynı selamı Wolfsberger'le deplasmanda oynayacakları maçta da yapacaklarını belirten Gümüşdağ, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı olan Servet Yardımcı'ya ise isim vermeden yüklendi: “UEFA'da yöneticimiz var. 20 gündür Türkiye'nin gündemi asker selamı ama tek bir ses yok.”