Inter golcüleriye güldü

İtalya Serie A’nın 10. haftasında Inter deplasmanda Brescia ile karşı karşıya geldi. Mario Rigamonti Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak zirve yarışında hata yapmadı.
Geçen hafta sahasındaki Parma maçında 2 puan bırakan Conte’nin öğrencileri, küme düşme hattındaki rakibi karşısında 23. dakikada Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti.
Dakikalar 63’ü gösterdiğinde Belçikalı golcü Romelu Lukaku sahneye çıkarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
Skoru eline alan Inter, kendi oyuncusuyla Brescia’nın umutlarını tazeledi. Slovak stoper Milan Skriniar’ın 76. dakikada kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip farkı bire indirdi: 2-1.
Geride kalan dakikalarda skor değişmezken Inter 3 puanla sahadan ayrıldı.
Bu sonuçla Brescia 7 puanda kalırken, Inter 25 puana yükseldi.