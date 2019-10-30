Sahada vahşet… Futbolcu hakemi hastanelik etti, Başkan takımı Lig’den çekti

Almanya’da hakemi yumruklayan futbolcu gündeme oturdu. Feci olay FSV Munster ve TV Semd arasında oynanan amatör lig maçının 85’inci dakikasında gerçekleşti.

Munster’ın 28 yaşındaki futbolcusu Hayri Güven kendisine kırmızı kart gösteren hakeme saldırdı. Yumruk sorasında yere devrilen ve bilincini kaybeden maçın hakemi Nils C. helikopterle hastaneye kaldırıldı.

FSV Munster’da başkan Hans-Peter Samoschkoff yerel basına yaptığı açıklamada oyuncunun ömür boyu kulüpten men edildiğini, kulübün de ligden çekileceğini açıkladı: “Oyuncular sadece gelip kişisel eşyalarını alacak, özür dilenmesinin bir önemi yok.”

Yaşanan bu olay sonrasında Hayri Güven hakkında ayrıca polis tarafından soruşturma da başlatıldı. Saldırı sonrası beyin sarsıntısı geçiren hakemin konuşmakta zorluk çektiği belirtildi.