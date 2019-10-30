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Güncel puan durumu: Süper Lig’de 9. hafta sonrası puan tablosu ne durumda?
Süper Lig

Güncel puan durumu: Süper Lig’de 9. hafta sonrası puan tablosu ne durumda?

Süper Lig'de haftalar ilerledikçe puan tablosunda rekabet kızışıyor. Haftanın son karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı ve puan tablosu bu hafta son halini aldı. İşte Süper Lig'de 9. hafta sonrasında puan durumu...

30 Ekim 2019 11:14

Süper Lig’de derbinin de oynandığı 9. hafta tamamlandı. Beşiktaş Galatasaray maçının ardından Süper Lig’de puan durumu yeniden kızıştı. Lig’e kötü başlayan Beşiktaş bu sonuçla umutlanırken, sarı kırmızılılar 7. sıraya geriledi. İşte güncel durum…

GÜNCEL PUAN DURUMUSüper Lig'de 9. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

SÜPER LİG 9. HAFTA SONUÇLARI

25 Ekim Cuma

20.30 Çaykur Rizespor – Ankaragücü: 2-0

26 Ekim Cumartesi

15.00 Sivasspor – Antalyaspor: 2-1

17.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: 1-1

20.00 Fenerbahçe – Konyaspor: 5-1

27 Ekim Pazar

14.00 Yeni Malatyaspor – Kayserispor: 4-0

16.30 Gençlerbirliği – Denizlispor: 0-2

16.30 Göztepe – Kasımpaşa: 1-4

19.00 Beşiktaş – Galatasaray: 1-0

28 Ekim Pazartesi

20.00 Başakşehir – Trabzonspor: 2-2

Son güncelleme 11:14 | 30 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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Galatasaray
01/11/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
Konyaspor
02/11/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
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