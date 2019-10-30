Güncel puan durumu: Süper Lig’de 9. hafta sonrası puan tablosu ne durumda?

Süper Lig’de derbinin de oynandığı 9. hafta tamamlandı. Beşiktaş Galatasaray maçının ardından Süper Lig’de puan durumu yeniden kızıştı. Lig’e kötü başlayan Beşiktaş bu sonuçla umutlanırken, sarı kırmızılılar 7. sıraya geriledi. İşte güncel durum…
GÜNCEL PUAN DURUMUSüper Lig'de 9. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
SÜPER LİG 9. HAFTA SONUÇLARI
25 Ekim Cuma
20.30 Çaykur Rizespor – Ankaragücü: 2-0
26 Ekim Cumartesi
15.00 Sivasspor – Antalyaspor: 2-1
17.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: 1-1
20.00 Fenerbahçe – Konyaspor: 5-1
27 Ekim Pazar
14.00 Yeni Malatyaspor – Kayserispor: 4-0
16.30 Gençlerbirliği – Denizlispor: 0-2
16.30 Göztepe – Kasımpaşa: 1-4
19.00 Beşiktaş – Galatasaray: 1-0
28 Ekim Pazartesi
20.00 Başakşehir – Trabzonspor: 2-2