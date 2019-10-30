SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Eski CHP’li başkandan yeni CHP’li kadın belediye başkanına saldırı
Gribi atlatan Belhanda takımla, Falcao ayrı çalıştı!
Süper Lig

Gribi atlatan Belhanda takımla, Falcao ayrı çalıştı!

Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürürken, gribi atlatan Belhanda da takımla birlikte çalıştı.

30 Ekim 2019 13:58

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışması yapıldığı aktarıldı.

Radamel Falcao’nun takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Gribal enfeksiyon tedavisi tamamlanan Younes Belhanda’nın takımla çalıştığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Son güncelleme 13:58 | 30 Ekim 2019
galatasaray süper lig younes belhanda
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
01/11/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
Konyaspor
02/11/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR