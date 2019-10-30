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Feyenoord’da Advocaat dönemi!
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Feyenoord’da Advocaat dönemi!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, istifa eden Jaap Stam'ın yerine teknik direktörlük görevine bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat'ı getirdi.

30 Ekim 2019 21:07

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, teknik direktörlük görevine bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran Dick Advocaat’ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Advocaat ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Ligde bu sezon oynadığı 11 maçta 14 puan toplayabilen Feyenoord, puan tablosunun 12. basamağında bulunuyor.

Hollanda Milli Takımı’nda 3 dönem görev alan Advocaat, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştırdı. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers, Zenit, Sparta Rotterdam ve Utrecht kulüplerinin yanı sıra Rusya Milli Takımı’nın da teknik direktörlüğünü üstlenen Advocaat, 2016’nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yapmıştı. 29 Ekim 2019 Jaap Stam Feyenoord`dan istifa etti Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord`un teknik direktörü Jaap Stam, görevinden istifa etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:07 | 30 Ekim 2019
Dick Advocaat Hollanda Eredivisie Jaap Stam
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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