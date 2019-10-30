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Fenerbahçe Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda Tarsus İdman Yurdu, Fenerbahçe'yi kendi sahasında ağırlayacak. Futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki Fenerbahçe Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Tarsus İdman Yurdu maçı ile ilgili merak edilen detaylar...

30 Ekim 2019 18:22

Fenerbahçe ve Tarsus İdman Yurdu bu akşam karşı karşıya geliyor. Bu turda kazanan takım bir üst tura yükselecek. Fenerbahçe kupadaki ilk maçına çıkıyor, Tarsus İdman Yurdu ise kendi sahasında olmanın verdiği avantajı fırsata çevirmek istiyor. İşte Fenerbahçe Tarsus İdman Yurdu muhtemel 11’ler…

TARSUS İDMAN YURDU-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da oynanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı Aspor canlı yayınlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Tarsus İdman Yurdu: M. Cansın Çiçek, Ferhat, Samet, Can, Erkam, Alperen, Kaan, İbrahim, Barış, Sefa, Onur

Fenerbahçe: Altay, Murat, Rami, Sadık, Jailson, Tolgay, Alper, Deniz, Zajc, Tolga, Mevlüt.

Son güncelleme 18:22 | 30 Ekim 2019
Fenerbahçe tarsus idman yurdu Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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