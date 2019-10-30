Fenerbahçe Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Tarsus İdman Yurdu bu akşam karşı karşıya geliyor. Bu turda kazanan takım bir üst tura yükselecek. Fenerbahçe kupadaki ilk maçına çıkıyor, Tarsus İdman Yurdu ise kendi sahasında olmanın verdiği avantajı fırsata çevirmek istiyor. İşte Fenerbahçe Tarsus İdman Yurdu muhtemel 11’ler…

TARSUS İDMAN YURDU-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da oynanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı Aspor canlı yayınlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Tarsus İdman Yurdu: M. Cansın Çiçek, Ferhat, Samet, Can, Erkam, Alperen, Kaan, İbrahim, Barış, Sefa, Onur

Fenerbahçe: Altay, Murat, Rami, Sadık, Jailson, Tolgay, Alper, Deniz, Zajc, Tolga, Mevlüt.