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Fatih Terim’den kadroya revizyon!
Süper Lig

Fatih Terim’den kadroya revizyon!

Son dönemde oynanılan futbol ile taraftarın tepkisini alan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, Süper Lig 10. haftasına oynanacak olan Rizespor maçında kadroda revizyona gitmeyi düşünüyor.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 30 Ekim 2019 07:44

Beşiktaş yenilgisi sonrası “Bazılarının son şansıydı” ifadesini kullanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor ile cuma günü oynanacak maçta kadroda değişikliğe gidecek.

Belhanda, Mariano ve Nagatomo başta olmak üzere bazı yıldız isimleri kızağa çekmeyi planlayan Terim, ilk 11'deki Türk oyuncu sayısını arttıracak.

Kurt hoca; Ömer Bayram, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Adem Büyük, Taylan Antalyalı ve Emre Mor'dan en az üç isme ilk 11'de görev vermeyi değerlendiriyor.

Fatih Terim, ‘forma aslanın ağzında' mesajı vermeyi amaçlıyor. Terim, bireysel performansları arttırmak için rekabeti tırmandırmak, böylece mücadeleci bir takım kimliği oluşturmak istiyor.

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Son güncelleme 07:55 | 30 Ekim 2019
fatih terim galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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