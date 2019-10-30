Fatih Terim’den kadroya revizyon!

Beşiktaş yenilgisi sonrası “Bazılarının son şansıydı” ifadesini kullanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor ile cuma günü oynanacak maçta kadroda değişikliğe gidecek.

Belhanda, Mariano ve Nagatomo başta olmak üzere bazı yıldız isimleri kızağa çekmeyi planlayan Terim, ilk 11'deki Türk oyuncu sayısını arttıracak.

Kurt hoca; Ömer Bayram, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Adem Büyük, Taylan Antalyalı ve Emre Mor'dan en az üç isme ilk 11'de görev vermeyi değerlendiriyor.

Fatih Terim, ‘forma aslanın ağzında' mesajı vermeyi amaçlıyor. Terim, bireysel performansları arttırmak için rekabeti tırmandırmak, böylece mücadeleci bir takım kimliği oluşturmak istiyor.

Felipe Melo yıllar sonra konuştu! Geri dönüş sözleri, Kadıköy`de yaşananlar ve Galatasaray günleri... Galatasaray`ın eski oyuncularından Felipe Melo, beIN Sports`a özel bir röportaj verdi ve sarı-kırmızılılar ile ilgili konuşurken, önemli mesajlar da verdi. İlgili Haberi Oku