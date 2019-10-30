Fatih Terim için kâbus gibi başlangıç! 10 sezonda ilk kez…

Galatasaray’ın başında 10 farklı sezonda görev alan ve 8 Süper Lig şampiyonluğu bulunan Fatih Terim için bu sezon adeta kâbus oldu. Terim döneminde daha önceki 9 sezonun ilk 9 haftasında ortalama 19 puan alan sarı-kırmızılılar, 18 gol bulmuştu. Lige istenilen başlangıcı yapamayan sarı kırmızılıların başında bu sezon ise en kötü ilk 9 haftasını geçiren İmparator, 9 haftanın ardından 13 puanda kalırken rakip ağlar sadece 9 kez bulundu.

9 HAFTADA 14 PUAN UÇTU

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyan ve pozisyon bulmakta zorlanan G.Saray, 9 hafta sonunda 14. puanını kaybetti. Ligin başlangıcından itibaren sadece 3 galibiyeti bulunan Aslan, geri kalan 6 maçta ise 4 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza attı. Kötü gidişatını Avrupa’da da gösteren sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde henüz galibiyet alamadı. Avrupa’nın gösterişli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde 3 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı ve taraftarını üzdü.

SON 30 YILIN EN KISIR GALATASARAY’I

Galatasaray, Süper Lig’de 9. haftalar itibarıyla son 30 sezonun en kısır sezonunu yaşıyor. Geride kalan bölümde 9 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, en son 1989- 1990 sezonunda aynı dönemde 9 gol kaydetmişti. Galatasaray, 1989- 1990’dan sonraki sezonların hiçbirinde 11’den aşağı gol atmamıştı.

Mehmet Demirkol: `Konunun Falcao ile falan alakası yok` Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Sports kanalında yayınlanan beIN Manşet programında son şampiyon Galatasaray`da son dönemde yaşanan sıkıntıları ve Falcao sorunu ile ilgili canlı yayınca önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku