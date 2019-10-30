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Fatih Terim için kâbus gibi başlangıç! 10 sezonda ilk kez…
Süper Lig

Fatih Terim için kâbus gibi başlangıç! 10 sezonda ilk kez…

Bu sezon oynadığı futbol ile taraflı tarafsız herkesin eleştirisini alan Galatasaray'da takımın başında bulunan Fatih Terim, sarı kırmızılı takım ile geçirdiği 10 farklı sezondaki en kötü dönemini yaşıyor.

30 Ekim 2019 09:01

Galatasaray’ın başında 10 farklı sezonda görev alan ve 8 Süper Lig şampiyonluğu bulunan Fatih Terim için bu sezon adeta kâbus oldu. Terim döneminde daha önceki 9 sezonun ilk 9 haftasında ortalama 19 puan alan sarı-kırmızılılar, 18 gol bulmuştu. Lige istenilen başlangıcı yapamayan sarı kırmızılıların başında bu sezon ise en kötü ilk 9 haftasını geçiren İmparator, 9 haftanın ardından 13 puanda kalırken rakip ağlar sadece 9 kez bulundu.

9 HAFTADA 14 PUAN UÇTU

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyan ve pozisyon bulmakta zorlanan G.Saray, 9 hafta sonunda 14. puanını kaybetti. Ligin başlangıcından itibaren sadece 3 galibiyeti bulunan Aslan, geri kalan 6 maçta ise 4 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza attı. Kötü gidişatını Avrupa’da da gösteren sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde henüz galibiyet alamadı. Avrupa’nın gösterişli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde 3 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı ve taraftarını üzdü.

SON 30 YILIN EN KISIR GALATASARAY’I

Galatasaray, Süper Lig’de 9. haftalar itibarıyla son 30 sezonun en kısır sezonunu yaşıyor. Geride kalan bölümde 9 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, en son 1989- 1990 sezonunda aynı dönemde 9 gol kaydetmişti. Galatasaray, 1989- 1990’dan sonraki sezonların hiçbirinde 11’den aşağı gol atmamıştı.

30 Ekim 2019 Mehmet Demirkol: `Konunun Falcao ile falan alakası yok` Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Sports kanalında yayınlanan beIN Manşet programında son şampiyon Galatasaray`da son dönemde yaşanan sıkıntıları ve Falcao sorunu ile ilgili canlı yayınca önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:01 | 30 Ekim 2019
fatih terim galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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