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Euroleague’de 6. hafta programı
Euroleague

Euroleague’de 6. hafta programı

Anadolu Efes, 6. haftada yarın Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine konuk olacak. Fenerbahçe Beko, 1 Kasım Cuma günü Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırlayacak.

30 Ekim 2019 14:12

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Euroleague’de heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun yer aldığı Euroleague’in 6. haftasında yarın ve 1 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Anadolu Efes, yarın Yunanistan’ın Panathinaikos takımına konuk olacak. İki takım, OAKA Spor Salonu’nda TSİ 22.00’de karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko ise cuma günü Litvanya ekibi Zalgiris’i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45’te oynanacak.

Euroleague’in 6. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) – Khimki (Rusya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) – Anadolu Efes

1 Kasım Cuma:

20.00 Zenit (Rusya) – CSKA Moskova (Rusya)

20.45 Fenerbahçe Beko – Zalgiris (Litvanya)

21.00 Valencia (İspanya) – ASVEL (Fransa)

22.00 AX Armani Exchange Milan (İtalya) – Barcelona (İspanya)

22.30 Olympiakos (Yunanistan) – Maccabi FOX (İsrail)

23.00 Baskonia (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) – ALBA Berlin (Almanya)

Son güncelleme 14:12 | 30 Ekim 2019
euroleague
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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