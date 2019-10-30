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Endonezya’da derbi yenilgisi sonrası ortalık savaş alanına döndü!

Endonezya'da Persebaya ve PSS Sleman takımları arasında derbi maçından sonra saha savaş alanına döndü. Ev sahibi ekibin taraftarları 3-2'lik mağlubiyet sonrasında sahaya girerek önlerine çıkan her şeyi yakıp yıktı.

SKOR DIŞ HABER 30 Ekim 2019 10:08

Endonezya’da oynanan Persebaya-PSS Sleman derbi karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte ev sahibi ekibin taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi.

Konuk ekip PSS Sleman mücadeleyi 3-2 kazanırken yenilgi sonrasında hayal kırıklığına uğrayan taraftarlar sahaya girdi. Binlerce kişinin sahaya atlaması sonucunda işler bir anda çığrından çıktı.

Bazı futbolculara fiziksel şiddet uygulamaya çalışan taraftarlara güvenlik güçleri engel olurken olaylarda şans eseri hiçbir futbolcu zarar görmedi.

Ancak taraftarların bir anda sahayı işgal etmesine engel olunamazken kızgın taraftarlar ellerine geçen her şeyi yakıp yıktılar.

Çıkan olaylarla ilgili açıklama yayınlayan PSSI Medya Sorumlusu Gatot Widadko, “Çok ama çok üzgünüz. Bu yaptıkları kendi kulüplerine zarar vermektir. Futbol endüstrisinin ilerlemesi için taraftarlar olgun insanlar olmalı. Kesin olan şey yaptırımlar olacağı” ifadelerini kullandı.

Ligde formsuz bir görüntü sergileyen Persebaya, 9. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 10:17 | 30 Ekim 2019
endonezya Persebaya PSS Sleman
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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