Endonezya’da derbi yenilgisi sonrası ortalık savaş alanına döndü!

Endonezya’da oynanan Persebaya-PSS Sleman derbi karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte ev sahibi ekibin taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi.

Konuk ekip PSS Sleman mücadeleyi 3-2 kazanırken yenilgi sonrasında hayal kırıklığına uğrayan taraftarlar sahaya girdi. Binlerce kişinin sahaya atlaması sonucunda işler bir anda çığrından çıktı.

Bazı futbolculara fiziksel şiddet uygulamaya çalışan taraftarlara güvenlik güçleri engel olurken olaylarda şans eseri hiçbir futbolcu zarar görmedi.

Laga Persebaya vs PSS Sleman dalam pekan ke-25 Liga 1 2019 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Selasa (29/10/2019) berakhir ricuh, dan kericuhan terjadi saat suporter tuan rumah turun ke lapangan setelah Persebaya Surabaya kalah 2-3 dari PSS Sleman. pic.twitter.com/U5GqtXR1aH — MADURAKU.COM (@MadurakuDotCom) October 29, 2019

Ancak taraftarların bir anda sahayı işgal etmesine engel olunamazken kızgın taraftarlar ellerine geçen her şeyi yakıp yıktılar.

Çıkan olaylarla ilgili açıklama yayınlayan PSSI Medya Sorumlusu Gatot Widadko, “Çok ama çok üzgünüz. Bu yaptıkları kendi kulüplerine zarar vermektir. Futbol endüstrisinin ilerlemesi için taraftarlar olgun insanlar olmalı. Kesin olan şey yaptırımlar olacağı” ifadelerini kullandı.

Ligde formsuz bir görüntü sergileyen Persebaya, 9. sırada yer alıyor.