Claudio Marchisio silahlı hırsızlar tarafından soyuldu!

Juventus’un efsane isimlerinden Claudio Marchisio’nun Torino’daki evi soyuldu. Eşi Roberta ile evdeyken dört silahlı ve maskeli hırsızlar ikiliyi tehdit ederek değerli eşyaları çaldı.

ANSA’nın geçtiği habere göre, Torino’daki lüks villalarına giren soygunculara karşı direnmeyen ikili, değerli eşyaların olduğu kasayı açmak zorunda kaldı.

Soyguncular mücevherler, nakit para ve saatleri alıp evi terk etti. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturma başlattı.

Claudio Marchisio 33 yaşındaki Zenit’te forma giyerken emekli olduğunu açıklayarak futbolculuk kariyerine nokta koydu.

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