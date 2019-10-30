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Claudio Marchisio silahlı hırsızlar tarafından soyuldu!
İtalya Serie A

Claudio Marchisio silahlı hırsızlar tarafından soyuldu!

Son olarak Zenit'te forma giyen ve emekliliğe ayrılan Marchisio'nun Torino'daki evi silahlı kişilerce soyuldu.

SKOR DIŞ HABER 30 Ekim 2019 13:17

Juventus’un efsane isimlerinden Claudio Marchisio’nun Torino’daki evi soyuldu. Eşi Roberta ile evdeyken dört silahlı ve maskeli hırsızlar ikiliyi tehdit ederek değerli eşyaları çaldı.

ANSA’nın geçtiği habere göre, Torino’daki lüks villalarına giren soygunculara karşı direnmeyen ikili, değerli eşyaların olduğu kasayı açmak zorunda kaldı.

Soyguncular mücevherler, nakit para ve saatleri alıp evi terk etti. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturma başlattı.

Claudio Marchisio 33 yaşındaki Zenit’te forma giyerken emekli olduğunu açıklayarak futbolculuk kariyerine nokta koydu.

30 Eylül 2019 İspanya`da hırsızların son kurbanı Casemiro Madrid derbisi sırasında Real Madridli Casemiro`nun evi soyuldu. Yazın evi soyulan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane: Olan eşyaya olsun. Umarım başka kimsenin başına gelmez İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:25 | 30 Ekim 2019
Claudio Marchisio İtalya Serie A juventus
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9 5 18
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9 5 17
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