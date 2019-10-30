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Chelsea Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda? CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig

Chelsea Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda? CANLI İZLE

İngiltere Lig Kupası'nda bugün önemli karşılaşmalar oynanacak. Chelsea Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın canlı izleme bağlantısı...

30 Ekim 2019 16:53

İngiltere kupası adeta erken final niteliğinde karşılaşmalara sahne olacak. Manchester United, İngiltere Lig Kupası'ın son 16 turunda Chelsea’yla karşı karşıya gelecek. Peki maç nasıl canlı izlenecek ve saat kaçta?

CHELSEA MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea Manchester United maçı 23:05’te başlayacak müsabakayı hakem Paul Tierney yönetecek. Stamford Bridge’de oynanacak mücadele beIN Sports Max 1’den naklen yayınlanacak. Maçı aşağıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerinizi yaparak canlı izleyebilirsiniz.

CHELSEA MANCHESTER UNİTED

Son güncelleme 16:53 | 30 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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