Chelsea Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda? CANLI İZLE

İngiltere kupası adeta erken final niteliğinde karşılaşmalara sahne olacak. Manchester United, İngiltere Lig Kupası'ın son 16 turunda Chelsea’yla karşı karşıya gelecek. Peki maç nasıl canlı izlenecek ve saat kaçta?
CHELSEA MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Chelsea Manchester United maçı 23:05’te başlayacak müsabakayı hakem Paul Tierney yönetecek. Stamford Bridge’de oynanacak mücadele beIN Sports Max 1’den naklen yayınlanacak. Maçı aşağıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerinizi yaparak canlı izleyebilirsiniz.