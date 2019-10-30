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Kayserispor’da Bülent Uygun dönemi!
Süper Lig

Kayserispor’da Bülent Uygun dönemi!

Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan ve elde ettiği 4 beraberlik ve 4 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bülent Uygun getirildi.

30 Ekim 2019 11:09

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı…

Sarı kırmızılı kulüple görüşmek için Kayseri’ye giden Bülent Uygun, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada,  “Kayseri’ye geldim ve bir görüşme yapacağım. Bir davet aldım ve anlaşabilirsek imza atacağız. Sivasspor’u, Gaziantep’i, Eskişehir’i ve  Katar’dan Umm Salal’ı kurtardık. Kayserispor’u da bu zor durumdan kurtarabilir miyiz diye bir beklenti var” açıklamasını yapmıştı. Kayserispor yönetimiyle görüşen Bülent Uygun şartlar konusunda anlaşarak takımın başına geçti.

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan, sonrasında 17 günlük Samet Aybaba döneminin ardından aradığını bulamayan Kayserispor’da rota Bülent Uygun’a dönmüştü. Samet Aybaba’nın görevden ayrılmasından sonra Tayfur Havutçu ve Hamza Hamzaoğlu ile de temasa geçen sarı kırmızılıların Bülent Uygun ile her konuda anlaşmaya vardı.

11 Ekim 2019 Hikmet Karaman`dan sonra Kayserispor`da iki ayrılık daha İstikbal Mobilya Kayserispor'da antrenör Hakan Ertürk ve Erdoğan Özdoğan ile yollar ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:42 | 30 Ekim 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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