Kayserispor’da Bülent Uygun dönemi!

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı…

Sarı kırmızılı kulüple görüşmek için Kayseri’ye giden Bülent Uygun, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “Kayseri’ye geldim ve bir görüşme yapacağım. Bir davet aldım ve anlaşabilirsek imza atacağız. Sivasspor’u, Gaziantep’i, Eskişehir’i ve Katar’dan Umm Salal’ı kurtardık. Kayserispor’u da bu zor durumdan kurtarabilir miyiz diye bir beklenti var” açıklamasını yapmıştı. Kayserispor yönetimiyle görüşen Bülent Uygun şartlar konusunda anlaşarak takımın başına geçti.

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan, sonrasında 17 günlük Samet Aybaba döneminin ardından aradığını bulamayan Kayserispor’da rota Bülent Uygun’a dönmüştü. Samet Aybaba’nın görevden ayrılmasından sonra Tayfur Havutçu ve Hamza Hamzaoğlu ile de temasa geçen sarı kırmızılıların Bülent Uygun ile her konuda anlaşmaya vardı.

Hikmet Karaman`dan sonra Kayserispor`da iki ayrılık daha İstikbal Mobilya Kayserispor'da antrenör Hakan Ertürk ve Erdoğan Özdoğan ile yollar ayrıldı. İlgili Haberi Oku