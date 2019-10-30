Biyonik adam Vedat Muriqi

Ligde üst üste 2 maç kazanan ve form grafiğini yükselten Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in istikarlı görüntüsü beğeni topluyor.

Geride kalan 9 haftada 5 gol atan Kosovalı forvet, hem milli takım hem Fener'de tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.

68 günde 11 karşılaşmada forma giyen Vedat, bu maçların tamamında süre alarak ne kadar güçlü bir futbolcu olduğunu kanıtladı.

25 yaşındaki golcü, bunu profesyonel yaşantısına ve ekstra çalışmalarına borçlu olduğunu söylüyor.

MAÇ BAŞINA 4.8 HAVA TOPU

Kosovalı golcü geçen sezon Çaykur Rize formasıyla da 34 maçın tamamında ilk 11'de forma giymişti.

33 karşılaşmada 90 dakikayı tamamlayan Vedat, sadece Göztepe maçının 64. dakikasında oyundan çıkmıştı. Muriqi, 17 gol attığı geçen sezondaki performansının üstüne çıkmayı hedefliyor.

1.94'lük boyunun avantajını çok iyi kullanan Kosovalı golcü, geçen 9 haftada maç başına 4.8 hava topu kazanma başarısını gösterdi.

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