SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… ABD’de Türkiye karşıtı iki karar peş peşe alındı
Beşiktaş’ta bahar havası!
Süper Lig

Beşiktaş’ta bahar havası!

Beşiktaş'ta, sezon başından bu yana en pozitif dönem yaşanıyor. Siyah beyazlılar 3 maçta alınan 7 puan kötü günlerin üzerine perde çekti. Yapılan seçimin ardından yeni yönetimin sorunları çözmesi gelecek adına umut oldu.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 30 Ekim 2019 07:39

Beşiktaş kritik eşiği döndü, sıkıntılarını unuttu. Galatasaray karşısındaki iyi futbol ve alınan 1-0'lık galibiyet ‘ya tamam ya devam' durumundan çıkılmasına neden olurken siyah-beyazlı kulüpte bu sezon ilk kez bahar havası esti.

ÜÇ HAFTADIR GOL YEMİYOR

Sezona yeni bir hoca ve yeni bir sistemle başlayan, ilk 6 haftada 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, son üç maçta 7 puan topladı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda gol yemedi.

DERBİDE ÖZGÜVEN GELDİ

Tribünlerin tepkisini alan Abdullah Avcı, Galatasaray galibiyetinin etkisiyle özgüven kazandı. Önemli eksiklerle çıkılan maçta kazanılan 3 puanla, camiadan kredi buldu.

SAKATLAR İYİLEŞİYOR

12 resmi maçta ilk 11'de 23 farklı oyuncu oynatan Avcı'ya sakatlardan iyi haber geldi. N'Koudou ve Ruiz'in bugünkü idmana çıkması bekleniyor. Burak da iyiye gidiyor.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN ELİ DEĞDİ

Ahmet Nur Çebi ve ekibi, gelir gelmez önce futbolcuların borcunu ödeyip konsantrasyonu sağladı. Yeni yönetim, camianın küskünlerini barıştırırken kenetlenme de sağladı.

Son güncelleme 07:39 | 30 Ekim 2019
abdullah avcı Ahmet Nur Çebi beşiktaş
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
01/11/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
Konyaspor
02/11/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR