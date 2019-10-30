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Beşiktaş Sompo Sigorta ilk yenilgisini Almanya’da aldı
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Beşiktaş Sompo Sigorta ilk yenilgisini Almanya’da aldı

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş Sompo Sigorta, Telekom Baskets Bonn'a deplasmanda 86-82 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

30 Ekim 2019 00:13

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn’a 86-82 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, grubunda ikinci yenilgisini aldı.

Salon: Telekom Dome

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Martin Vulic (Hırvatistan), Michal Proc (Polonya)

Telekom Baskets Bonn: Breunig 8, DiLeo 11, Frazier 14, Bartolo 6, Subotic 12, Jones 8, Lischka 2, Simons 8, Binapfl, Saibou 7, Zimmerman 10

Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 6, İsmet Akpınar 18, Gotcher, Djurisic 8, McAdoo 9, Ömer Utku Al 5, Birkan Batuk 8, McKissic 20, Oğuz Savaş 8, Burak Yıldızlı

1. Periyot: 19-22

Devre: 47-41

3. Periyot: 67-57

Son güncelleme 00:13 | 30 Ekim 2019
Beşiktaş Sompo Sigorta FIBA Şampiyonlar Ligi Telekom Baskets Bonn
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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