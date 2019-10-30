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Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Birkan Batuk kırık nedeniyle ameliyat olacak
Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Birkan Batuk kırık nedeniyle ameliyat olacak

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın Telekom Baskets Bonn ile oynadığı maçta sakatlanarak karşılaşmaya devam edemeyen Birkan Batuk’un sol elinde kırık tespit edildi. Milli oyuncu bu akşam İstanbul'da ameliyat olacak.

30 Ekim 2019 12:38

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun 3. haftasında Telekom Baskets Bonn ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş Sompo Sigorta’ya yenilgiden sonra bir kötü haber de Birkan Batuk’tan geldi.

Milli oyuncunun sakatlanarak çıktığı mücadelede el bileğinin kırıldığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Telekom Baskets Bonn maçında sakatlanan Birkan Batuk ameliyat olacak.

Telekom Baskets Bonn maçında sakatlanarak karşılaşmaya devam edemeyen basketbolcumuz Birkan Batuk'un Almanya'da yapılan ilk incelemeleri sonrasında sol el bileğinde radius parçalı uç kırığı ve ulna distal uç kırığı tespit edilmiştir. Bugün İstanbul'a dönecek olan Birkan Batuk, Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından bu akşam ameliyat edilecek.

Başarılı basketbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, sağlıklı şekilde tekrar parkelerde görmeyi temenni ederiz.”

Son güncelleme 12:39 | 30 Ekim 2019
Beşiktaş Sompo Japan birkan batuk
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