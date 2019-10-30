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Beşiktaş eksik çalıştı
Süper Lig

Beşiktaş eksik çalıştı

Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları Dorukhan Toköz, Douglas, Burak Yılmaz ve Georges N'Koudou'dan yoksun sürüyor.

30 Ekim 2019 16:11

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Burak Yılmaz katılmazken, Georges N’Koudou takımdan ayrı çalıştı. Çalışmayı yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ da izledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir grup siyah-beyazlı taraftar da antrenmanı izledi. Abdullah Avcı ve futbolcular, idmanın sonrasında taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 16:11 | 30 Ekim 2019
beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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