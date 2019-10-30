Bayern Münih uçurumdan döndü!

Almanya Kupası 2. Tur mücadelesinde Bochum ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Ruhrstadion’da oynanan mücadeleyi konuk takım zorlanarak 2-1 kazandı ve turladı.

Bundesliga 2’de mücadele eden rakibi karşısında Davies’in 36. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Bayerm Münih, 26 bin kişi önünde oynanan karşılaşmada epey zorlandı.

As kadroya yakın oyunculardan 11’de Lewandowski ikinci yarının başında oyuna girerken, Coutinho ve Müller de 55’ten sonra sahaya sürüldü.

83. dakikada Gnabry attığı golle takımını kabustan uyandırırken, 89. dakikada Thomas Müller sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Bochum’da Arnel Bella-Kotchap 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.