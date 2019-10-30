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Bayern Münih uçurumdan döndü!
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Bayern Münih uçurumdan döndü!

Bayern Münih, Almanya Kupası'na 2. turda veda etmekten son 7 dakikada kurtuldu! Alman devi, ikinci lig ekibi Bochum'u deplasmanda 2-1 yendi.

30 Ekim 2019 00:26

Almanya Kupası 2. Tur mücadelesinde Bochum ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Ruhrstadion’da oynanan mücadeleyi konuk takım zorlanarak 2-1 kazandı ve turladı.

Bundesliga 2’de mücadele eden rakibi karşısında Davies’in 36. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Bayerm Münih, 26 bin kişi önünde oynanan karşılaşmada epey zorlandı.

As kadroya yakın oyunculardan 11’de Lewandowski ikinci yarının başında oyuna girerken, Coutinho ve Müller de 55’ten sonra sahaya sürüldü.

83. dakikada Gnabry attığı golle takımını kabustan uyandırırken, 89. dakikada Thomas Müller sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Bochum’da Arnel Bella-Kotchap 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son güncelleme 00:26 | 30 Ekim 2019
Almanya Kupası bayern münih bochum
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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