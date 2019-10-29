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Transfer Haberleri

Zlatan Ibrahimovic’ten heyecanlandıran paylaşım: Geri dönüyorum

Kariyerine ABD'de devam eden dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, İspanyol taraftarları heyecanlandırdı.

SKOR DIŞ HABER 29 Ekim 2019 14:47

İsveç’in yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olan Zlatan Ibrahimovic, Avrupa futboluna geri döneceğinin sinyalini verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, İspanyol taraftarları heyecanlandırdı.

Kariyerine ABD’nin LA Galaxy takımında sürdüren ve burada sergilediği performansla göz kamaştıran Zlatan Ibrahimovic, hangi takıma gideceği hakkında ip ucu vermezken, La Liga’ya döneceğini ima etti. Kısa bir video çeken Zlatan Ibrahimovic, İspanyolca “Merhaba İspanya” diyerek başladığı videosuna “Ne olduğunu tahmin edin! Geri dönüyorum” dedi. Bu video, daha önce La Liga’da Barcelona giymiş olan Zlatan Ibrahimovic’in, gol yollarında sıkıntı çeken Real Madrid’e gideceği şeklinde yorumlandı.

Futbola Malmö’de başlayan, Ajax’ta sergilediği performansla yıldızlaşan Zlatan Ibrahimovic’in kariyerinde Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United gibi dünya devleri bulunuyor.

Toplam 741 maça çıkmış olan Zlatan Ibrahimovic, ağları 456 kez sarsarken, 175 de asist yaptı. İsveç Milli Takımı’nda da 116 maç oynayan tecrübeli yıldız, 62 gol kaydetmeyi başardı.

Son güncelleme 14:47 | 29 Ekim 2019
ABD ispanya Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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