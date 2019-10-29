Zlatan Ibrahimovic’ten heyecanlandıran paylaşım: Geri dönüyorum

İsveç’in yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olan Zlatan Ibrahimovic, Avrupa futboluna geri döneceğinin sinyalini verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, İspanyol taraftarları heyecanlandırdı.

Kariyerine ABD’nin LA Galaxy takımında sürdüren ve burada sergilediği performansla göz kamaştıran Zlatan Ibrahimovic, hangi takıma gideceği hakkında ip ucu vermezken, La Liga’ya döneceğini ima etti. Kısa bir video çeken Zlatan Ibrahimovic, İspanyolca “Merhaba İspanya” diyerek başladığı videosuna “Ne olduğunu tahmin edin! Geri dönüyorum” dedi. Bu video, daha önce La Liga’da Barcelona giymiş olan Zlatan Ibrahimovic’in, gol yollarında sıkıntı çeken Real Madrid’e gideceği şeklinde yorumlandı.

Futbola Malmö’de başlayan, Ajax’ta sergilediği performansla yıldızlaşan Zlatan Ibrahimovic’in kariyerinde Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United gibi dünya devleri bulunuyor.

Toplam 741 maça çıkmış olan Zlatan Ibrahimovic, ağları 456 kez sarsarken, 175 de asist yaptı. İsveç Milli Takımı’nda da 116 maç oynayan tecrübeli yıldız, 62 gol kaydetmeyi başardı.