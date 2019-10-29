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Ziraat Türkiye Kupası’nda 8 takım 5. turda
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nda 8 takım 5. turda

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Süper Lig ekiplerinin çoğalmasıyla arttı! Günün sürprizine Konyaspor'u eleyen Eyüpspor atarken; Süper Lig'in lideri Alanyaspor rahat turladı.

29 Ekim 2019 23:01

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinin ilk gününde 8 maç oynandı.

Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Hekimoğlu Trabzon, Altınordu, Adanaspor, Eyüpspor, Altay, 5. tura yükseldi.

4. tur mücadelesinin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor: 1-3

Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor: 3-0

Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1

Niğde Anadolu-Antalyaspor: 0-0 (2-3 Penaltılar)

Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Altay-Görelespor: 1-0

Adanaspor-Diyarbekirspor: 3-0

Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor: 3-0

Son güncelleme 23:01 | 29 Ekim 2019
Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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Galatasaray
01/11/2019 - 20:30
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