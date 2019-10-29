Ziraat Türkiye Kupası’nda 8 takım 5. turda

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinin ilk gününde 8 maç oynandı.
Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Hekimoğlu Trabzon, Altınordu, Adanaspor, Eyüpspor, Altay, 5. tura yükseldi.
4. tur mücadelesinin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor: 1-3
Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor: 3-0
Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1
Niğde Anadolu-Antalyaspor: 0-0 (2-3 Penaltılar)
Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Altay-Görelespor: 1-0
Adanaspor-Diyarbekirspor: 3-0
Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor: 3-0