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WTA Finalleri’nde 3. gün sona erdi
Tenis

WTA Finalleri’nde 3. gün sona erdi

WTA Finalleri Kırmızı Grup'ta Kiki Bertens, Ashleigh Barty'yi, Belinda Bencic de Petra Kvitova'yı 2-1 yendi

29 Ekim 2019 19:13

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri’nin 3. gününde Kiki Bertens, Ashleigh Barty’yi, Belinda Bencic de Petra Kvitova’yı mağlup etti.

Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 3. gününde, Kırmızı Grup karşılaşmaları oynandı.

Turnuvaya omzundaki sakatlık nedeniyle çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka’nın yerine dahil olan Hollandalı Bertens, dünya 1 numarası Avusturalyalı Barty ile karşılaştı.

Bertens, 2 saat 9 dakika süren mücadeleyi 3-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-1 kazandı.

Gruptaki diğer maçta ise 2011 şampiyonu Çek Petra Kvitova ile İsviçreli Kiki Bencic karşı karşıya geldi.

Bencic, 1 saat 47 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 1-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Organizasyonda yarın Mor Grup’ta Simona Halep-Elina Svitolina ve Karolina Pliskova-Bianca Andreescu maçları oynanacak.

Gruplarda ilk iki sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

Son güncelleme 19:13 | 29 Ekim 2019
Ashleigh Barty Belinda Bencic Kiki Bertens Petra Kvitova WTA Finalleri'
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
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