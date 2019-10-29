WTA Finalleri’nde 3. gün sona erdi

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri’nin 3. gününde Kiki Bertens, Ashleigh Barty’yi, Belinda Bencic de Petra Kvitova’yı mağlup etti.

Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 3. gününde, Kırmızı Grup karşılaşmaları oynandı.

Turnuvaya omzundaki sakatlık nedeniyle çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka’nın yerine dahil olan Hollandalı Bertens, dünya 1 numarası Avusturalyalı Barty ile karşılaştı.

Bertens, 2 saat 9 dakika süren mücadeleyi 3-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-1 kazandı.

Gruptaki diğer maçta ise 2011 şampiyonu Çek Petra Kvitova ile İsviçreli Kiki Bencic karşı karşıya geldi.

Bencic, 1 saat 47 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 1-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Organizasyonda yarın Mor Grup’ta Simona Halep-Elina Svitolina ve Karolina Pliskova-Bianca Andreescu maçları oynanacak.

Gruplarda ilk iki sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.