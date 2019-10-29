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Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a büyük şok! Eyüpspor’a elendi…

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde normal süresi 0-0 biten maçta TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'a uzatmalarda yediği golle 1-0 mağlup olan Konyaspor Türkiye Kupası'na veda etti.

29 Ekim 2019 17:05

Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a büyük şok… Aykut Kocaman’ın ekibi 4.turda TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor’a normal süresi 0-0 biten maçın uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu.

Harun Özcan’ın 103.dakikada attığı golle Konyaspor’u saf dışı bırakan Eyüpspor büyük bir sürprize imza atarak adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig takımlarından Eyüpspor, normal süresi 0-0 berabere biten maçta Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor’u uzatmada 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

29 Ekim 2019 Aykut Kocaman: Ya futbolcular ya da antrenör bu durumun bedelini öder Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Eyüpspor karşısında tur adına hiçbir çaba gösteremediklerini altını çizerek, bu mağlubiyetin bedelini ya futbolcular ya da antrenörün bir şekilde ödemesi gerektiğini ifade etti. İlgili Haberi Oku

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

16. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Hadziahmetovic soldan çizgiye indikten sonra topu içeri çıkardı. Kale sahası önünde topu kontrol eden Bajic’in şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

103. dakikada Eyüpspor öne geçti. Eren Taşkın’ın uzun pasında İttifak Holding Konyaspor yarı sahasında topla buluşan Harun Özcan, savunma oyuncularını çalımladıktan sonra ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

118. dakikada Harun Özcan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Taşkın’ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın müdahalede bulunduğu top üst direkten döndü.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Eyüpspor, kupada adını 5. tura yazdırdı.

Stat: Esenler

Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran

Eyüpspor: Alp Tutar, Berzan Akkaya (Dk. 114 Muhammet Sercan Türkeri), Muhammet Yeşil, Volkan Kesim (Dk. 83 Ali Aydın), Egemen Zengin, Ahmed Emir Tekçam, Erkut Tekinsoy (Dk. 71 Mahsun Çapkan), Ömer Akbel, Berkan Burak Turan (Dk. 98 Kadirhan Atagün), Eren Taşkın, Harun Özcan

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Savaş Polat (Dk. 58 Ömer Ali Şahiner), Selim Ay, Diagne, Ferhat Öztorun (Dk. 105 Mücahit Can Akçay), Ali Yaşar, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı (Dk. 46 Shengelia), Hadziahmetovic, Bajic (Dk. 86 Miya), Daci

Gol: Dk. 103 Harun Özcan (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Muhammet Yeşil, Dk. 68 Berkan Burak Turan, Dk. 110 Mahsun Çapkan, Dk. 112 Berzan Akkaya, Dk. 115 Eren Taşkın (Eyüpspor), Dk. 19 Volkan Fındıklı, Dk. 73 Daci, Dk. 75 Ali Çamdalı, Dk. 90+4 Shengelia, Dk. 102 Ferhat Öztorun (İttifak Holding Konyaspor)

Türkiye Kupası’nda bugün sona eren diğer karşılaşmalar;

1074 Çankırıspor 1-3 Çaykur Rizespor Hekimoğlu Trabzon 3-0 Menemenspor Altınordu 3-1 Amed Sportif

Niğde Anadolu 2-3 Antalyaspor (Penaltılar)

Altay 1-0 Görelespor

29 Ekim 2019 MAÇ SONUCU | Niğde Anadolu Antalyaspor 0-0 (2-3) | Süper Lig ekibi öldü öldü dirildi! Türkiye Kupası`nda Niğdespor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada Akdeniz temsilcisi zor anlar yaşadı. TFF 2. Lig`de mücadele eden ve genç bir kadro ile mücadele eden Niğdespor karşısında zor anlar yaşayan Süper Lig ekibi, zor da olsa turladı. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 19:17 | 29 Ekim 2019
Eyüpspor konyaspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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