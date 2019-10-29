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Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor

Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig´in 10´uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

29 Ekim 2019 14:40

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ve Ekuban’ın yanı sıra salonda çalıştığı belirtilen Mikel ile Abdulkadir Parmak, antrenmanda yer almadı. Uzun süredir tedavisi süren Onazi ise takımla çalıştı.

TÜRK BAYRAĞIYLA POZ VERDİLER

Antrenman öncesinde bordo-mavili futbolcular ile teknik ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı kutlayarak Türk bayrağıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Perşembe günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Son güncelleme 14:40 | 29 Ekim 2019
29 ekim bayrak cumhuriyet bayramı trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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