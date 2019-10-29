Trabzon ve baş belası inadı!

Yapbozundan her hafta bir parça eksilen Trabzonspor ligin puan alması en zor deplasmanına yine 2 önemli eksikle çıktı…

Ligin başından beri kumanda etmekte en çok zorlanılan bölgesi olan orta sahada hem Obi’nin hem de Abdülkadir Parmak’ın olmayışı bordo mavilileri mecburi bir yama yapmaya zorladı.

Başakşehir gibi oyunu merkezden kuran, ligin en dinamik orta sahasına sahip takımı karşısında en çok istemeyeceğiniz şey bu bölgede zayıf kalmaktır.

Nitekim sürpriz olmadı. Maç başlar başlamaz Başakşehir oyunun kontrolünü ele geçirdi. Doğan ve Kamil Ahmet’in ‘şaşkın balık’ halleri gayet doğaldı. Çünkü ikisi de top kullanma özelliğine sahip oyuncu değil ve ikisi de eksik baskı yapıyordu. Başakşehir Caçaira ve Visca’nın olduğu sağ koridoru muazzam kullanıyordu.

STURRİDGE VE SÖRLOTH’A YANGINA SU TAŞIMA GÖREVİ

İlk 20 dakikada skor olarak geriye düşmemek büyük şanstı Trabzonspor için. Ama orta sahanın kaldıramadığı bu baskı oyunun tüm bölgelerini etkiledi. Neticesinde Ünal Karaman bir hamle yaptı. Sörloth’u sağ kenara atıp o baskıyı kırmak istedi. Aslında daha ileride pozisyon alması gereken Sturridge ve Sörloth’a yangına su taşıma görevi verildi.

Sosa tek başına hem rakibi karşılama, hem takımı yönlendirme, hem de 70 metre depar atarak sahanın en süratli ismi Visca’dan top alma işini daha ne kadar sürdürebilirdi?

Bu hamle Başakşehir’in baskısını nispeten kırdı ve Trabzonspor ilk yarının sonlarına doğru biri yüzde yüz 2 net pozisyon kaçırdı.

21 maçla ligin üst üste en çok gol atmayı başaran takımının yine bir şekilde skoru bulması sürpriz olmazdı. Ama penaltı golünün hemen ardından 3-5 dakika top çeviremeden savunma arkasına atılan ilk topta hata yapmak da sürpriz değildi Trabzonspor için.

ÜNAL KARAMAN’DAN ÇILGINLIK BEKLEMEK…

Savunma hatalarının çoğu orta sahadaki zafiyetten başlıyordu çünkü. Ama Ünal Karaman’dan eldeki imkanlarla başka bir çılgınlık yapmasını beklemek de çok gerçekçi değildi.

Yapabileceği maksimum şey kendi inadını oyuncularına geçirip buradan öyle ya da böyle 1 puanı çıkarmaktı.

Maçın geneline bakıldığında galibiyeti isteyen taraf da hak eden taraf da Başakşehir’di. Ama Trabzonspor’un inadı rakipleri için bu sezon tam bir baş belası.

Skrtel’in 78’de gelen golü sonrası kulübeden yapılan hamleler arasında dağlar kadar fark olsa da artık bekleyen değil arayan taraf Trabzonspor oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar için son dakika golleri çok kıymetlidir. Hele ki o yarışa birlikte gireceğiniz takımlardan alınan puanlar motivasyon olarak da sizi yukarıda tutar. Sörloth’un 90+6’da gelen kafa golü sonrası tüm oyuncuların yaşadığı sevinç o motivasyonun vücut bulmuş haliydi.

Yarıştığın takımların puan aldığı yerde kaybetmemek her şeyden önemliydi. Ligin zirvesindeki ilk 5 takımdan 3’ü Başakşehir deplasmanında puan alan takımlar. (Sivasspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor) Böyle maçlar seni yarışın içinde tutar.

Yazarın Diğer Yazıları