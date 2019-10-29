Süper Lig 10. Hafta fikstürü… Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig’de 9. hafta heyecan dolu maçlarla geçildi. Haftanın en dikkat çeken maçında Beşiktaş Galatasaray’ı 1-0 yendi. Alanyaspor puan kaybetse de liderliğini sürdürdü. Peki Süper Lig’de 10. hafta hangi maçlar oynanacak?
SÜPER LİG 10. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 Kasım Cuma
20.30 Galatasaray – Çaykur Rizespor
2 Kasım Cumartesi
15.00 Konyaspor – Gençlerbirliği
17.30 Alanyaspor – Başakşehir
17.30 Trabzonspor – Göztepe
20.00 Antalyaspor – Beşiktaş
3 Kasım Pazar
14.00 Denizlispor – Sivasspor
16.30 Kasımpaşa – Yeni Malatyaspor
19.00 Kayserispor – Fenerbahçe
4 Kasım Pazartesi
20.00 Ankaragücü – Gaziantep FK
SÜPER LİG 9. HAFTA SONUÇLARI
25 Ekim Cuma
20.30 Çaykur Rizespor – Ankaragücü: 2-0
26 Ekim Cumartesi
15.00 Sivasspor – Antalyaspor: 2-1
17.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: 1-1
20.00 Fenerbahçe – Konyaspor: 5-1
27 Ekim Pazar
14.00 Yeni Malatyaspor – Kayserispor: 4-0
16.30 Gençlerbirliği – Denizlispor: 0-2
16.30 Göztepe – Kasımpaşa: 1-4
19.00 Beşiktaş – Galatasaray: 1-0
28 Ekim Pazartesi
20.00 Başakşehir – Trabzonspor: 2-2