Süper Lig 10. Hafta fikstürü… Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig’de 9. hafta heyecan dolu maçlarla geçildi. Haftanın en dikkat çeken maçında Beşiktaş Galatasaray’ı 1-0 yendi. Alanyaspor puan kaybetse de liderliğini sürdürdü. Peki Süper Lig’de 10. hafta hangi maçlar oynanacak?

SÜPER LİG 10. HAFTA FİKSTÜRÜ

1 Kasım Cuma

20.30 Galatasaray – Çaykur Rizespor

2 Kasım Cumartesi

15.00 Konyaspor – Gençlerbirliği

17.30 Alanyaspor – Başakşehir

17.30 Trabzonspor – Göztepe

20.00 Antalyaspor – Beşiktaş

3 Kasım Pazar

14.00 Denizlispor – Sivasspor

16.30 Kasımpaşa – Yeni Malatyaspor

19.00 Kayserispor – Fenerbahçe

4 Kasım Pazartesi

20.00 Ankaragücü – Gaziantep FK

SÜPER LİG 9. HAFTA SONUÇLARI

25 Ekim Cuma

20.30 Çaykur Rizespor – Ankaragücü: 2-0

26 Ekim Cumartesi

15.00 Sivasspor – Antalyaspor: 2-1

17.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: 1-1

20.00 Fenerbahçe – Konyaspor: 5-1

27 Ekim Pazar

14.00 Yeni Malatyaspor – Kayserispor: 4-0

16.30 Gençlerbirliği – Denizlispor: 0-2

16.30 Göztepe – Kasımpaşa: 1-4

19.00 Beşiktaş – Galatasaray: 1-0

28 Ekim Pazartesi

20.00 Başakşehir – Trabzonspor: 2-2