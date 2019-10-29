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Süper Lig 10. Hafta fikstürü… Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig

Süper Lig 10. Hafta fikstürü… Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de 9. hafta geçtiğimiz gün tamamlandı. Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya puan kaybetmesine rağmen haftayı lider olarak tamamladı. İşte Süper Lig 10. hafta maç programı...

29 Ekim 2019 09:43

Süper Lig’de 9. hafta heyecan dolu maçlarla geçildi. Haftanın en dikkat çeken maçında Beşiktaş Galatasaray’ı 1-0 yendi. Alanyaspor puan kaybetse de liderliğini sürdürdü. Peki Süper Lig’de 10. hafta hangi maçlar oynanacak?

SÜPER LİG 10. HAFTA FİKSTÜRÜ

1 Kasım Cuma

20.30 Galatasaray – Çaykur Rizespor

2 Kasım Cumartesi

15.00 Konyaspor – Gençlerbirliği

17.30 Alanyaspor – Başakşehir

17.30 Trabzonspor – Göztepe

20.00 Antalyaspor – Beşiktaş

3 Kasım Pazar

14.00 Denizlispor – Sivasspor

16.30 Kasımpaşa – Yeni Malatyaspor

19.00 Kayserispor – Fenerbahçe

4 Kasım Pazartesi

20.00 Ankaragücü – Gaziantep FK

SÜPER LİG 9. HAFTA SONUÇLARI

25 Ekim Cuma

20.30 Çaykur Rizespor – Ankaragücü: 2-0

26 Ekim Cumartesi

15.00 Sivasspor – Antalyaspor: 2-1

17.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: 1-1

20.00 Fenerbahçe – Konyaspor: 5-1

27 Ekim Pazar

14.00 Yeni Malatyaspor – Kayserispor: 4-0

16.30 Gençlerbirliği – Denizlispor: 0-2

16.30 Göztepe – Kasımpaşa: 1-4

19.00 Beşiktaş – Galatasaray: 1-0

28 Ekim Pazartesi

20.00 Başakşehir – Trabzonspor: 2-2

Son güncelleme 09:43 | 29 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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01/11/2019 - 20:30
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02/11/2019 - 15:00
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