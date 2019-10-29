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Southampton 9 farklı yenilgiden sonra maaşlarını bağışladı
İngiltere Premier Lig

Southampton 9 farklı yenilgiden sonra maaşlarını bağışladı

Premier Lig ekibi Southampton oyuncuları, Leicester City karşısında alınan 9-0'lık tarihi yenilgi sonrası maaşlarını bağışlamaya karar verdiklerini duyurdu.

29 Ekim 2019 09:04

Southampton, Premier Lig’in 10. haftasında konuk ettiği Leicester City karşısında 9-0’lık hezimet yaşadı. Kulüp tarihinin en ağır yenilgisi olan bu skor, aynı zamanda 131 yıllık İngiltere futbol geçmişinin en farklı deplasman galibiyeti oldu.

Haftayı lig tablosunun küme düşme hattında kapatan Southampton’da oyuncular ve teknik heyet bir günlük maaşlarını bir hayır kurumuna bağışlamaya karar verdi. Southampton’ın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, ‘Hampton’lı oyuncular haftasonunu Staplewood kampüsünde geçirerek sosyal projelerde yer aldı.

Oyuncuların kendi aralarında aldığı karar ile bağışta bulunulduğu belirtilirken, bağışta bulunan Saint Vakfı’nın yılda 12.000 gence destek olduğu kaydedildi. Southampton, Premier Lig’in 11. haftasında Manchester City deplasmanına konuk olacak.

26 Ekim 2019 Leicester City Southampton maç özeti: 9 farklı galibiyet! İngiltere Premier Lig`in 10. haftası tarihi bir maçla açıldı. Leicester City, Southampton`ı deplasmanda 9-0 yenerek lig tarihine geçti. Leicester City Southampton maç özeti merak ediliyor. İşte Leicester City Southampton maç özeti! İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 09:16 | 29 Ekim 2019
bağış premier lig Southampton tarihi hezimet
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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