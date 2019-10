Southampton 9 farklı yenilgiden sonra maaşlarını bağışladı

Southampton, Premier Lig’in 10. haftasında konuk ettiği Leicester City karşısında 9-0’lık hezimet yaşadı. Kulüp tarihinin en ağır yenilgisi olan bu skor, aynı zamanda 131 yıllık İngiltere futbol geçmişinin en farklı deplasman galibiyeti oldu.

Haftayı lig tablosunun küme düşme hattında kapatan Southampton’da oyuncular ve teknik heyet bir günlük maaşlarını bir hayır kurumuna bağışlamaya karar verdi. Southampton’ın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, ‘Hampton’lı oyuncular haftasonunu Staplewood kampüsünde geçirerek sosyal projelerde yer aldı.

Oyuncuların kendi aralarında aldığı karar ile bağışta bulunulduğu belirtilirken, bağışta bulunan Saint Vakfı’nın yılda 12.000 gence destek olduğu kaydedildi. Southampton, Premier Lig’in 11. haftasında Manchester City deplasmanına konuk olacak.

#SaintsFC's first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://t.co/EMVlHTrjr6

— Southampton FC (@SouthamptonFC) October 27, 2019