SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı
Sörloth atıyor, Trabzonspor kaybetmiyor!
Trabzonspor

Sörloth atıyor, Trabzonspor kaybetmiyor!

Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth, son dört haftada attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. Bordo-mavili takımda gol sayısını 8'e çıkaran Sörloth'un, rakip fileleri sarstığı maçlarda Karadeniz ekibi sahadan mağlup ayrılmadı.

29 Ekim 2019 12:41

Trabzonspor’un, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’dan iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, bordo-mavili kulüpte kariyerinin en verimli günlerini geçiriyor.

Golcü oyuncu Medipol Başakşehir ile oynanan maçta takımına beraberliği getiren golü kaydederken son dört haftayı ise boş geçmedi. Süper Lig’de 6, Avrupa’da ise 2 kez fileleri sarsan oyuncu, gol sayısını ise 8 çıkardı. Sörloth, Trabzonspor’un Süper Lig’de oynadığı son dört maç olan; Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir mücadelelerinde rakip kaleye birer gol attı.

Trabzonspor’un 23 yaşındaki golcüsü Sörloth, gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Trabzonspor, Norveçli futbolcunun gol attığı maçları ise kaybetmedi. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın 9 Süper Lig maçında ilk 11’de görev verdiği Norveçli oyuncu 6 maçta rakip kaleleri boş geçmedi. Ligde 3 de asist kaydeden Norveçli forvetin gol attığı Süper Lig maçlarında bordo-mavililer, 3 galibiyet 3 de beraberlik elde etti. Golcü oyuncu gol attığı maçlarda Karadeniz ekibi 12 puan topladı.

29 Ekim 2019 Trabzon ve baş belası inadı! İlgili Haberi Oku

Sörloth’un bordo – mavili forma ile attığı goller şu şekilde:

Süper Lig

Kasımpaşa – Trabzonspor: 1-1 (1 gol)

Trabzonspor – Gençlerbirliği: 2-2 (1 gol)

Trabzonspor – Beşiktaş: 4-1 (1 gol)

Çaykur Rizespor – Trabzonspor: 1-2 (1 gol)

Trabzonspor – Gaziantep FK: 4-1 (1 gol)

M.Başakşehir – Trabzonspor: 2-2 (1 gol)

Avrupa Kupası

Sparta Prag – Trabzonspor: 2-2 (1 gol)

Trabzonspor – Sparta Prag: 2-1 (1 gol)

Son güncelleme 12:41 | 29 Ekim 2019
sörloth trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
01/11/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
Konyaspor
02/11/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR