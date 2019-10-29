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SON DAKİKA | UEFA’dan flaş karar! Milli Takım’dan sonra İrfan Can Kahveci’ye de soruşturma
Başakşehir

SON DAKİKA | UEFA’dan flaş karar! Milli Takım’dan sonra İrfan Can Kahveci’ye de soruşturma

UEFA, Türkiye'nin Fransa ile oynadığı maçta yapılan asker selamı nedeniyle yaptığı soruşturmaya, Medipol Başakşehir futbolcusu İrfan Can Khveci'yi de ekledi.

29 Ekim 2019 00:46

Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 202o) H Grubu maçında Fransa ile deplasmanda oynadığı maçta gol sevincinde asker selamı yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatan UEFA, Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci’yi de soruşturma kararı aldı.

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda sahasında konuk ettiği ve 1-0 kazandığı Wolsfberger maçında takımının tek golünü atan İrfan Can Kahveci, gol sevincini asker selamı yaparak kutlamıştı. CNN Türk’ün haberine göre, UEFA Etik Kurulu yöneticisi Angelo Rigopoulos, İrfan Can Kahveci’nin Avrupa Ligi maçında attığı gol nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “UEFA bize bu yazıyı iletti. Böyle çifte standart olmaz. Madem İrfan Can için müfettiş atıyorlar. Visca, Robinho da asker selamı verdi. Neden İrfan Can sadece… Hepsini sevk edin. Dünya kupasında devlet başkanı Macron’a Griezmann selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor. Gol atarsak asker selamını yine veririz” dedi.

Medipol Başakşehir Kulübü de resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğruladı.

Avrupa Ligi J grubu 3. maçında Medipol Başakşehir, sahasında Wolfsberger'i konuk etmiş, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında İrfan Can Kahveci'nin golüyle temsilcimiz maçı 1-0 kazanmıştı. Attığı muhteşem golün ardından irfan Can Kahveci, asker selamı vermişti.

 

16 Ekim 2019 UEFA asker selamına soruşturma açtı UEFA, Türkiye`nin Fransa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada asker selamı ile yaptığı gol sevinci hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

ASKER SELAMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından, gol sevincinde kullandığı asker selamı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Bundan sonra gol attığımda hep asker selamı yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti Mehmetçik Selamı? Askerlerimizi destekliyoruz, inşallah bundan sonra gol atarım ve daha çok yaparım.”

Son güncelleme 01:01 | 29 Ekim 2019
irfan can kahveci uefa
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