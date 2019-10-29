SON DAKİKA | Göztepe, Tamer Tuna ile yolları ayırdı!

Süper Lig’de bu sezon kötü günler geçiren İzmir temsilcisi Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile yolları ayırma kararı aldı.

Ligde geride kalan 9 haftada sadece 9 puan toplayabilen ve 15. sırada yer alan sarı kırmızılı ekip, son olarak kendi sahasında oynadığı Kasımpaşa maçını 4-1 kaybetti.

Bu kararla Süper Lig’de geride kalan 9. hafta itibariyle beşinci teknik direktörün görevine son verilmiş oldu.

Tuna’dan önce Kayserispor’da Hikmet Karaman ve Samet Aybaba’nın, Denizlispor’da Yücel İldiz’in ve Gençlerbirliği’nde Mustafa Kaplan’ın görevine son verildi.

Mehmet Sepil: Bu kabul edilebilir bir şey değildir Kasımpaşa`ya sahasında 4-1 yenilen Göztepe`de başkan Mehmet Sepil, hem maçın hakemi Ümit Öztürk`e hem de kendi takımına eleştiri getirdi. İlgili Haberi Oku

SAVUNMA ÇÖKTÜ

Süper Lig’de milli aranın ardından üst üste önce Medipol Başakşehir’e deplasmanda 2-1, ardından evinde Kasımpaşa’ya 4-1 yenilen Göztepe’de savunma ve kale alarm vermeye başladı.

İlk 7 haftada sadece 5 gol yiyerek iyi bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, son 2 haftada ise kalesinde 6 gol gördü. 2 haftaya kadar ligin en az gol yiyen ekibi olan Göztepe, 9. hafta sonunda unvanını kaybetti.

Toplam 11 kez kalesini rakiplerine açan Göz-Göz, 9 gol yiyen Fenerbahçe ve Galatasaray ile 10 gol yiyen BTC Türk Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor’un gerisinde kaldı.

KAPLAN FUTBOLCULARLA VEDALAŞTI

Süper Lig´in geride kalan 9 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Başkent ekibinde Mustafa Kaplan´ın görevine son verildi.

Görevinden alındığını medya aracılığıyla öğrenen Mustafa Kaplan, bugün sabah saatlerinde kulüp binasına gelerek sportif direktör Emrah Atasoy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, görüşmenin ardından futbolcularıyla vedalaşarak kulüpten ayrıldı.