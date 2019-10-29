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Roger Federer neden ağladığını açıkladı
Tenis

Roger Federer neden ağladığını açıkladı

İ;sviçreli tenisçi Roger Federer, İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'nda kazandığı 10'uncu zaferden sonra neden gözyaşlarını tutamadığı ile ilgili konuştu.

SKOR DIŞ HABER 29 Ekim 2019 12:08

İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası finalinde Avustralyalı Alex de Minaur’u 2-0 yenerek bu turnuvada 10’uncu kez şampiyonluğa ulaşan ‘Majesteleri’ lakaplı İsviçreli tenisçi Roger Federer, ödül töreninde gözyaşlarını tutamadı. Kariyerindeki 103’üncü tekler şampiyonluğunu elde eden Roger Federer, neden ağladığı ile ilgili açıklama yaptı.

Basel’in kendisi için her zaman özel olduğunu söyleyen Roger Federer “Seremonide müziği ve koşan top toplayıcı çocukları görünce duygulandım. Ailemi, ekibimi ve benim kazanmamı isteyen insanları düşündüm. Duygularımı gizlemedim. Bu galibiyet benim için çok şey ifade ediyor. Önceleri duygularımı kalabalık içinde göstermek benim için oldukça zordu. Ama artık kariyerimin bir parçası oldu” dedi.

İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası’nı 10 kez kazanmayı hiç beklemediğini de belirten Roger Federer “Hala yeteneklerimi kaybetmemiş olmak benim için çok önemli… Bu turnuvayı ilk kez set vermeden kazandığımı söylediklerinde inanamadım. Stan Wawrinka ile eşleşmemiş olmam benim için şans…” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 12:10 | 29 Ekim 2019
Federer İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası Stan Wawrinka
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
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5 Sivasspor
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