Murat Cavcav: Kan değişikliğine gitmek gerekiyor

Başkent temsilcisinin internet sitesinde açıklaması yer alan Cavcav, futbolda ayrılıklar ve vedaların her zaman yaşandığını bildirdi.

Sezon başı büyük umutlarla, kaliteli oyuncularla yola çıktıklarını aktaran Cavcav, “Zaman zaman futbolun şanssızlığı, zaman zaman bireysel hatalar istediğimiz sonuçları almamıza engel oldu. Gönül isterdi ki bu kadroyu birlikte kurduğumuz Mustafa Kaplan ile başarılı olalım ama olmadı. Kan değişikliğine gitmek gerekiyor. Üzülerek de olsa bu değişikliği yapıyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine temmuz ayından beri verdikleri büyük emek için teşekkür ediyorum. Kendisine ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyorum” şeklinde görüş belirtti.

Gençlerbirliği ile Mustafa Kaplan`ın yolları ayrıldı! Samet Aybaba`nın Kayserispor`daki görevinden istifa etmesinin ardından, Gençlerbirliği de teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırma kararı aldı. İlgili Haberi Oku