SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Anıtkabir’deki törende dikkat çeken detay… Erdoğan, CHP heyetini pas geçti!
Murat Cavcav: Kan değişikliğine gitmek gerekiyor
Gençlerbirliği

Murat Cavcav: Kan değişikliğine gitmek gerekiyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın görevden alınmasıyla ilgili, "Kan değişikliğine gitmek gerekiyor. Üzülerek de olsa bu değişikliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

29 Ekim 2019 13:53

Başkent temsilcisinin internet sitesinde açıklaması yer alan Cavcav, futbolda ayrılıklar ve vedaların her zaman yaşandığını bildirdi.

Sezon başı büyük umutlarla, kaliteli oyuncularla yola çıktıklarını aktaran Cavcav, “Zaman zaman futbolun şanssızlığı, zaman zaman bireysel hatalar istediğimiz sonuçları almamıza engel oldu. Gönül isterdi ki bu kadroyu birlikte kurduğumuz Mustafa Kaplan ile başarılı olalım ama olmadı. Kan değişikliğine gitmek gerekiyor. Üzülerek de olsa bu değişikliği yapıyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine temmuz ayından beri verdikleri büyük emek için teşekkür ediyorum. Kendisine ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyorum” şeklinde görüş belirtti.

29 Ekim 2019 Gençlerbirliği ile Mustafa Kaplan`ın yolları ayrıldı! Samet Aybaba`nın Kayserispor`daki görevinden istifa etmesinin ardından, Gençlerbirliği de teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırma kararı aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:53 | 29 Ekim 2019
Gençlerbirliği murat cavcav
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
01/11/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
Konyaspor
02/11/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR