Max Kruse’dan İstiklal Marşı açıklaması: ‘Şov için yapmadım’

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Max Kruse, sarı lacivertlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çektiği videoda yer aldı.

Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı’nı okuyan ve 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilen Kruse, “Buradaki insanlara saygı göstermek istedim. Milli Marşı öğrenmemin nedeni bu. Bunu şov için yapmadım” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de çok iyi karşılandığını söyleyen tecrübeli futbolcu, “Buradaki insanlar çok iyi. Misafirperverlik Almanya’ya göre daha farklı. Almanya’da her şey başından sonuna kadar planlıdır. Burada biraz daha rahat. İnsanlar çok cana yakın” dedi.

Milli marşımızı ezberlemesiyle ilgili konuşan Alman futbolcu, “İstiklal Marşı’nı bir önceki milli arada Türkiye’nin maçını izlerken duydum. 3-4 hafta içinde odamda öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak kolay değil. Özellikle de Milli Marşı’nı öğrenmek. Denedim ve amacıma ulaştım. 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödülüne aday gösterilmek benim için onur. Daha önce böyle bir ödüle aday gösterilmemiştim. Bu kadar büyük etki yaratacağını tahmin etmemiştim. Bunu şov için yapmadım” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’ye geldiği için pişman olmadığını sözlerine ekleyen yıldız isim, “Fenerbahçe’ye gelmek benim için doğru bir karardı. Burada 3 ayımı geçirdikten sonra bunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Artık bu ülkenin parçasıyım. Türkiye’nin en büyük kulübünde oynuyorum” yorumunda bulundu.